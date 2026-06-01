Робо-собаки заступили на службу в Актау

Они будут использоваться для патрулирования общественных мест, мониторинга оперативной обстановки и профилактики правонарушений.

В Актау внедряют роботизированные платформы для усиления общественной безопасности, обеспечения закона и порядка. Комплексы оснащены современными системами видеонаблюдения и способны в режиме реального времени передавать информацию в Центр оперативного управления. Кроме того, роботизированные платформы могут выявлять подозрительные предметы, фиксировать признаки задымления и возгорания с последующей автоматической передачей сигнала экстренным службам, передает Polisia.kz.

В перспективе рассматривается возможность их применения при проведении специальных и антитеррористических мероприятий. После дополнительной модернизации роботы смогут использоваться для дистанционного обследования опасных объектов и перемещения подозрительных предметов без риска для жизни сотрудников. Внедрение современных цифровых решений направлено на повышение эффективности системы общественной безопасности, профилактику правонарушений и оперативное реагирование на возможные угрозы.

Ранее такие робо-собаки были внедрены в Астане и Алматы. Теперь современные технологии будут задействованы и для обеспечения безопасности жителей и гостей Актау.