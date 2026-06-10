Fortinet Security Day 2026: Казахстан на пороге «Агентской Эры»

Как автономные ИИ-агенты, суверенные облака и партнерство с NVIDIA меняют ландшафт ИБ в регионе и почему безопасность становится главным залогом успеха для современного бизнеса.

В этом году глобальная серия конференций Security Day 2026, организованная компанией Fortinet, стартовала в Южной столице Казахстана. Мероприятие в Алматы собрало ключевых игроков рынка, представителей государственного сектора и ведущих ИТ-архитекторов для обсуждения сценариев, которые еще вчера казались чем-то из области фантастики. На фоне глобального рынка информационной безопасности, который в настоящее время оценивается в 200-300 миллиардов долларов, Fortinet демонстрирует беспрецедентную технологическую консолидацию и сильный финансовый рост, достигнув выручки в 6,8 млрд долларов.

Главными анонсами дня стали глубокая интеграция операционной системы FortiOS с вычислительными мощностями для сверхскоростной инспекции трафика и запуск FortiAIGate — специализированного решения для обеспечения безопасности самих ИИ-моделей в режиме реального времени. Эксперты отмечают, что казахстанский бизнес уже демонстрирует зрелость на уровне лидеров Ближнего Востока и готов к масштабной трансформации, отвечая на беспрецедентно высокий запрос на суверенные SASE-решения и гибридные модели защиты.

С приветственным словом к участникам обратился региональный менеджер Fortinet Петр Теплюков, который подчеркнул, что в современных реалиях бизнес перестал воспринимать безопасность как побочный или вспомогательный процесс: «Мы находимся в точке перелома, в начале так называемой „агентской эры“ (Agentic Era), когда искусственный интеллект переходит от роли простого помощника в анализе угроз к формату автономных агентов, способных принимать решения и действовать от имени человека».

Ален Пенель (Alain Penel), вице-президент Fortinet в регионе Ближний Восток, Турция и СНГ, представил стратегическое видение «Большой трансформации», подчеркнув необходимость радикального изменения подходов к безопасности на основе суверенитета и доверия.

«В ситуации, когда борьба переходит в формат „машина против машины“, создание мощной оборонительной ИИ-структуры становится стратегическим императивом для любого бизнеса. С технической точки зрения Fortinet придерживается гибридного подхода. Важно, чтобы ИИ-технологии могли работать не только в облаке, но и on-premise (на мощностях заказчика). Мы инвестируем в оба направления равноценно. Суверенитет данных и гибридный подход — это гарантия актуальности систем в будущем», — говорит эксперт.

Регулирование и законодательство: новые требования и Цифровой кодекс

Председатель Комитета по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК Талгат Мустагулов обозначил масштабные законодательные изменения, ожидающие страну в июле 2026 года: с вступлением в силу Цифрового кодекса и обновленного Закона о кибербезопасности полномочия по контролю критически важных объектов информатизации будут переданы КНБ.

Важность соблюдения этих норм и философию защиты критических сервисов обсудили в рамках открытого диалога коммерческий директор Fortinet Ельжан Насипов и ИБ-директор Банка ЦентрКредит Дмитрий Шапошников. Эксперты подчеркнули важность философии «Shift Left» — интеграции безопасности на самых ранних этапах проектирования систем, чтобы она не становилась заплаткой на этапе внедрения.

Конференция продолжилась рядом содержательных докладов.

— Дамир Еркин, директор технологической практики KPMG в Кавказе и Центральной Азии, отметил, что бюджет на ИБ в современных организациях перестал быть просто статьей расходов — информационная безопасность теперь является частью управления рисками.

— CIO «Казпочты» Аскар Кабди и ведущий инженер Fortinet Антон Манушков представили результаты внедрения технологии SD-WAN в одной из самых распределенных инфраструктур страны. Для компании, имеющей более 2600 отделений, многие из которых находятся в труднодоступных сельских районах, главным вызовом стала непрерывность оказания финансовых и государственных услуг.

— Александр Косенков, директор по ИБ PS Cloud Services, рассказал о прохождении испытаний ИБ и подключении ОЦИБ без сложностей. Имея практический опыт построения центров мониторинга для государственного и коммерческого секторов, Александр пояснил, почему исполнение требований ИБ становится обязательным условием для все большего числа компаний.

— Региональный директор Fortinet в СНГ Михаил Родионов выступил с презентацией об экономической эффективности платформенного подхода к безопасности. Технологическим ядром экосистемы Fortinet выступает глубокая конвергенция сетей и безопасности на базе единой операционной системы FortiOS и специализированных процессоров FortiASIC, позволяющая объединить более тридцати различных функций в рамках одной консоли управления.

— Нурлан Адаев, BDM SecOps в Fortinet, представил аналитику рынка, отметив, что в 2026 году объем рынка SecOps оценивается в 50 млрд долларов, а ущерб от киберпреступности в мире превысил 10 трлн долларов, что фактически делает ее третьей экономикой мира.

— Мелих Кыркгез (Melih Kirkgoz), Field CTO Fortinet, объяснил, что индустрия переходит от генеративного ИИ к автономным ИИ-агентам, способным самостоятельно принимать решения и совершать действия в сети. Главным вызовом завтрашнего дня становится защита не периметра, а самого процесса принятия решений этими агентами. Для этих целей Fortinet представила FortiAIGate — специализированный шлюз, который в реальном времени маскирует конфиденциальные данные и IP-адреса, позволяя сотрудникам безопасно использовать мощь больших языковых моделей без риска утечки интеллектуальной собственности. Человек перестанет быть исполнителем, переместившись на уровень контроля над автономными системами защиты.

— Ведущий системный инженер Fortinet Чингис Талтаев провел мастер-класс по правильному подбору межсетевых экранов FortiGate. Особое внимание он уделил работе аппаратных ускорителей NP7 (Network Processor 7), которые позволяют переводить трафик в режим Hyper Scale, обеспечивая до 2 млн соединений в секунду на один асик.

— Андрей Гиль (Andrew Gill), Fortinet Systems Engineer Manager, сфокусировался на том, как превратить разрозненную инфраструктуру в самовосстанавливающуюся систему через Fortinet Security Fabric. В качестве примера автоматизации эксперт привел кейс развертывания 1000 устройств FortiGate — при ручной настройке процесс занимает 29 рабочих дней, тогда как централизованное управление через FortiManager сокращает этот срок до одного дня.

— Системный инженер Fortinet Андрей Сексембаев раскрыл подробности концепции Unified SASE (Secure Access Service Edge), ставшей стандартом для гибридной работы. Он представил стратегию «суверенного SASE»: Fortinet предоставляет возможность «приземления» точек присутствия непосредственно внутри страны, что позволяет соблюдать требования законодательства о защите персональных данных.

— Инженер Fortinet Руслан Шаймарданов акцентировал внимание на том, что 90% успешных атак начинается с компрометации конечного устройства, а злоумышленники используют ИИ для создания безфайловых угроз. Он представил релиз версии 7.2 унифицированного агента FortiClient в редакции Security, вышедший в марте 2026 года. В нем появилась полноценная поддержка Air-Gap сред. Теперь системы в изолированных промышленных сетях могут получать обновления сигнатур и политик через сменные носители, что критически важно для объектов КВОИКИ.

— Старший системный инженер Fortinet Антон Манушков представил концепцию защиты данных от внутренних рисков. Центральным е элементом новой стратегии становится облачный FortiDLP, усиленный искусственным интеллектом. В отличие от устаревших инструментов, требующих месяцы на ручную настройку ключевых слов, FortiDLP использует ML-модели для анализа контекста и управления внутренними рисками в реальном времени.

— Практический блок конференции дополнил SDU University. Руководитель трека ИТ-инфраструктуры Шахназар-Султан Манбай рассказал о создании полноценного образовательного пайплайна, который готовит инженеров уровня «plug-and-play».

— Юрий Захаров, старший системный инженер Fortinet, выступил с практическим разбором инфраструктуры «умного кампуса». На примере организации сети самой конференции, где в пике обслуживалось до 100 клиентов через пять точек доступа, он показал работу FortiAIOps и новейшего межсетевого экрана FortiGate 3801G, демонстрирующего рекордные показатели (795 Гбит/с в режиме файрволла и до 200 Гбит/с при включенной защите от угроз).

Новый стандарт безопасности в «Эру Агентов»

Fortinet Security Day 2026 в Алматы стал не просто смотром технологий, а концептуальным манифестом новой цифровой реальности региона. Переход к «агентской эре», подкрепленный грядущими законодательными изменениями и глубокой конвергенцией ИБ с мощностями ИИ, выводит кибербезопасность на качественно новый уровень. На фоне глобального дефицита кадров и усложнения угроз именно экосистема Fortinet — от уникальных процессоров NP7 до инновационного шлюза FortiAIGate — становится тем технологическим фундаментом, который позволяет бизнесу не просто защищаться, а трансформировать ИБ в реальный актив.

Рекордные финансовые показатели Fortinet и ее лидерство, зафиксированное в отчетах Gartner, подтверждают, что ставка на архитектурную целостность Agentic Fabric и глубокую локализацию сервисов (Sovereign SASE) является наиболее надежным путем для компаний, стремящихся к устойчивости. В мире, где ИБ-борьба переходит в формат «машина против машины», партнерство с Fortinet дает организациям решающее преимущество: возможность масштабироваться на машинных скоростях, сохраняя полный контроль над цифровым суверенитетом.