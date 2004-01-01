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Более 3000 километров платных трасс РК охвачено системами контроля средней скорости

    Eurasia Data Center & Cloud Forum 2026. Ташкент

    Развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана, энергетика дата-центров, инфраструктура для AI, современные подходы к охлаждению, сокращение сроков строительства ЦОД и развитие облачных сервисов.

    Мероприятие пройдет 3 ноября 2026 года
    Место проведения — г. Ташкент, пр-т Амира Темура, 107А, AZIMUT Grand Hotel Tashkent

    3 ноября 2026 года в Ташкенте пройдет 6-й Eurasia Data Center & Cloud Forum — крупнейшее в Узбекистане профессиональное мероприятие о рынке, экономике, тенденциях и технологиях дата-центров и облачных сервисов. Ожидается более 250 участников.

    Форум станет площадкой для обмена знаниями и лучшим практическим опытом в области проектирования, строительства и эксплуатации ЦОД, а также развития услуг на их базе, включая облачные сервисы. На одной площадке соберутся руководители, отвечающие за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейшие поставщики решений и сервисов, специалисты по проектированию, строительству и эксплуатации дата-центров.

    В центре программы — развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана, энергетика дата-центров, инфраструктура для AI, современные подходы к охлаждению, сокращение сроков строительства ЦОД и развитие облачных сервисов.

    В фокусе форума:

    - Какая инфраструктура нужна Узбекистану, чтобы стать цифровым хабом Центральной Азии?
    - Сеть, газ или солнце: откуда будет получать энергию ЦОД 2030 года?
    - ЦОД для AI: 100 кВт на стойку — экзотика или новая норма?
    - ЦОД при +40 °C: как охлаждать вычисления в климате Центральной Азии?
    - ЦОД за 12 месяцев: как сократить сроки строительства? Модульные и prefab-решения.
    - ЦОД и (или) облака: что более востребовано заказчиками?

    Программа и регистрация Dcforum.uz.

    Организатор — ТОО «Аналитический центр ИКС»
    +7(495) 150-64-24 (факс)

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