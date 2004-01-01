Eurasia Data Center & Cloud Forum 2026. Ташкент

Развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана, энергетика дата-центров, инфраструктура для AI, современные подходы к охлаждению, сокращение сроков строительства ЦОД и развитие облачных сервисов.

3 ноября 2026 года в Ташкенте пройдет 6-й Eurasia Data Center & Cloud Forum — крупнейшее в Узбекистане профессиональное мероприятие о рынке, экономике, тенденциях и технологиях дата-центров и облачных сервисов. Ожидается более 250 участников.

Форум станет площадкой для обмена знаниями и лучшим практическим опытом в области проектирования, строительства и эксплуатации ЦОД, а также развития услуг на их базе, включая облачные сервисы. На одной площадке соберутся руководители, отвечающие за развитие ИКТ-инфраструктуры, крупнейшие поставщики решений и сервисов, специалисты по проектированию, строительству и эксплуатации дата-центров.

В центре программы — развитие цифровой инфраструктуры Узбекистана, энергетика дата-центров, инфраструктура для AI, современные подходы к охлаждению, сокращение сроков строительства ЦОД и развитие облачных сервисов.

В фокусе форума:

- Какая инфраструктура нужна Узбекистану, чтобы стать цифровым хабом Центральной Азии?

- Сеть, газ или солнце: откуда будет получать энергию ЦОД 2030 года?

- ЦОД для AI: 100 кВт на стойку — экзотика или новая норма?

- ЦОД при +40 °C: как охлаждать вычисления в климате Центральной Азии?

- ЦОД за 12 месяцев: как сократить сроки строительства? Модульные и prefab-решения.

- ЦОД и (или) облака: что более востребовано заказчиками?

Программа и регистрация Dcforum.uz.