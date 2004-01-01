XIV Kazakhstan HR Forum. Алматы

Форум даст шанс получить 1 млн тенге за решение, которое реально изменит управление людьми, AI-агентами или производительностью.

Повестка форума вытекает из неоднозначной реальности: сегодня один специалист с поддержкой AI делает работу пятерых. Именно этот разлом — между старыми управленческими моделями и новой архитектурой труда — станет центральной темой ежегодного Kazakhstan HR Forum, который проводит Kazakhstan Growth Forum (KGF).

Более 300 основателей бизнесов, CEO и HRD соберутся, чтобы разобраться в главных вопросах текущего года. Как управлять производительностью, талантами и AI-агентами, когда привычные модели больше не работают? Что делать, если сильные сотрудники все чаще отказываются от управленческих ролей, и это ломает традиционную модель вертикальной карьеры?

Автор лучшей идеи может получить поддержку — институциональную и финансовую — прямо на XIV Kazakhstan HR Forum. Ведь в этом году форум проведет HR Factor «Идея на миллион» — питчинг HR-проектов с призовым фондом 1 млн тенге. Победит решение, которое реально изменит управление людьми, AI-агентами или производительностью. Интрига еще та: жюри, сцена, реальная конкуренция и признание профессионального сообщества.

Другое, не менее важное ожидание форума — Professional Boosters: TOP-1000 CXO.KZ. Это не просто рейтинг. Это попытка ответить на вопрос, что действительно отличает лучших руководителей Казахстана: опыт, управленческая роль, предпринимательский дух, лидерство или эффективность.

«Для CEO — это возможность сверить свою команду с эталоном. Для HR — увидеть, какие качества конвертируются в результат, а какие остаются красивой строчкой в резюме», — отмечает Наталья Альгейер, HRD Centras Group и чемпион форума.

Очевидно, повестка XIV Kazakhstan HR Forum не для галочки. Она бьет в самые острые точки: HR Strategy 2027: Talent, Agents, Performance, AI-агент в компании: первые 90 дней, Gallup: от Engagement к Performance, CEO vs Employees: две реальности одной компании, Talent Factory, Внутренний рынок талантов, Toxic Player, Корпоративная культура 2027 и многое другое.

Участников ждут практические кейсы, мастер-классы, С-Mentoring, нетворкинг, церемония The Best HRD и вечерний коктейль. Но главное — это площадка, где рождаются HR-лидеры нового типа: те, кто управляет не только людьми, но и AI-агентами, бюджетами и стратегией роста.

Регистрация открыта здесь.

Количество мест ограничено. И помните: идея на миллион может родиться именно у вас.