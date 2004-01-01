Canon Inspiration Days 2026. Астана

Как перевести актуальные задачи бизнеса в реальную экономическую пользу.

23 октября 2026 года в Астане пройдет закрытое мероприятие для руководителей бизнеса Canon Inspiration Days 2026 — закрытое мероприятие для руководителей, посвящённое тому, как перевести актуальные задачи бизнеса в реальную экономическую пользу.

Узнайте экспертное мнение аналитиков и специалистов Canon о главных вызовах сегодняшнего дня:

— Защита и стабильность данных с приходом ИИ: как это работает?

— Какие стратегии и инструменты действительно могут повысить производительность труда сотрудников?

— Как инвестиции в IT могут приносить долгосрочную ценность, превышающую их стоимость?

Canon Inspiration Days 2026 — это приглашение сделать следующий шаг: обеспечить будущее и при этом оптимизировать настоящее.

Программа мероприятия

09:30 — Регистрация, кофе-брейк.

10:00 — Приветственное слово: Обеспечьте безопасность будущего. Оптимизируйтесь сегодня. Леонид Лындин, директор представительства Canon Kazakhstan & Kyrgyzstan.

10:30 — Безопасные инновации: как интегрировать искусственный интеллект и защитить цифровую инфраструктуру организации. Махмут Томанов, советник Министра науки и высшего образования РК.

11:30 — Тест-драйв решений Canon — практические кейсы: оптимизация офисного документооборота; внедрение систем безопасной печати по QR-коду; внедрение современной биометрической авторизации; внедрение комплексного сервисного подхода (MPS); решения для снижения затрат и повышения эффективности работы с документами.

13:00 — Обед.

Не упустите эту возможность — присоединяйтесь к Canon Inspiration Days 2026 и зарегистрируйтесь сегодня!