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Более $1,1 млрд заработал Казахстан на экспорте IT-услуг

    Canon Inspiration Days 2026. Алматы

    Как перевести актуальные задачи бизнеса в реальную экономическую пользу.

    Мероприятие пройдет 16 октября 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, Достык 104А, Novotel

    16 октября 2026 года в Алматы пройдет закрытое мероприятие для руководителей бизнеса Canon Inspiration Days 2026 — закрытое мероприятие для руководителей, посвящённое тому, как перевести актуальные задачи бизнеса в реальную экономическую пользу.

    Узнайте экспертное мнение аналитиков и специалистов Canon о главных вызовах сегодняшнего дня:

    — Защита и стабильность данных с приходом ИИ: как это работает?
    — Какие стратегии и инструменты действительно могут повысить производительность труда сотрудников?
    — Как инвестиции в IT могут приносить долгосрочную ценность, превышающую их стоимость?

    Canon Inspiration Days 2026 — это приглашение сделать следующий шаг: обеспечить будущее и при этом оптимизировать настоящее.

    Программа мероприятия

    09:30 — Регистрация, кофе-брейк.
    10:00 — Приветственное слово: Обеспечьте безопасность будущего. Оптимизируйтесь сегодня. Леонид Лындин, директор представительства Canon Kazakhstan & Kyrgyzstan.
    10:30 — Безопасные инновации: как интегрировать искусственный интеллект и защитить цифровую инфраструктуру организации. Махмут Томанов, советник Министра науки и высшего образования РК.
    11:30 — Тест-драйв решений Canon — практические кейсы: оптимизация офисного документооборота; внедрение систем безопасной печати по QR-коду; внедрение современной биометрической авторизации; внедрение комплексного сервисного подхода (MPS); решения для снижения затрат и повышения эффективности работы с документами.
    13:00 — Обед.

    Не упустите эту возможность — присоединяйтесь к Canon Inspiration Days 2026 и зарегистрируйтесь сегодня!

    Организатор — Canon

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