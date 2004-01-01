Open SysConf’26. Алматы

Независимая инженерная конференция про инфраструктуру, безопасность и системы.

10 октября в Алматы пройдет Open SysConf’26 — независимая конференция для инженеров, системных администраторов, DevOps/SRE-специалистов, специалистов и экспертов по информационной безопасности и всех, кто строит и поддерживает современные IT-системы.

Open SysConf.io сохраняет свой ключевой принцип: без вендорских докладов, без рекламных презентаций и без маркетинговой воды. Главный фокус конференции — реальные инженерные/хакер кейсы, живой опыт, обмен знаниями и развитие профессионального сообщества.

Тема Open SysConf’26 — «Control the system. Control your future.» Конференция объединит специалистов, которые работают с Linux, сетями, безопасностью, DevOps, SRE, observability, инфраструктурой, open source и production-системами. Официальный сайт конференции позиционирует конференцию, как событие «для тех, кто строит системы».

В программе запланировано 5 технических докладов о практическом опыте, безопасности, атаках, ресерчах, системном мышлении и современных инженерных подходах.

Участники смогут познакомиться с докладами, пообщаться со спикерами и коммьюнити, обменяться практическим опытом и обсудить актуальные технические вызовы современной IT/ИБ-реальностей.

Для участия необходимо пройти регистрацию.