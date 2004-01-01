AI CRM CONF 2026: новая реальность. Казахстан

Крупнейшая бизнес-конференция Центральной Азии о практическом применение AI и CRM в продажах, сервисе и управлении бизнесом.

15 октября состоится AI CRM CONF 2026: новая реальность — флагманская бизнес-конференция Битрикс24 Казахстан об использовании AI и CRM в продажах, сервисе и управлении. Конференция для предпринимателей Центральной Азии проходит в онлайн-формате, участие бесплатное, подключиться можно из любой точки.

Ежегодно на конференцию регистрируется около 10 000 участников. Аудиторию формируют собственники и руководители компаний, коммерческие и маркетинговые команды, HR-, сервисные и digital-специалисты. В центре программы — практическое применение искусственного интеллекта и CRM-систем в продажах, клиентском сервисе и управлении бизнесом: реальные кейсы, инструменты автоматизации и опыт внедрения AI в бизнес-процессы.

AI CRM CONF объединяет предпринимателей и экспертов Казахстана и Центральной Азии. Среди спикеров прошлых лет — Игорь Манн, Алишер Еликбаев, Олегжан Бекетаев, а также представители SETTERS, Ticketon, Yandex Cloud, Kolesa Group, ChocoFamily, Mary Kay и других компаний региона.

Организатор конференции — Битрикс24 Казахстан, технологический лидер автоматизации бизнеса в Центральной Азии и CRM № 1 в Казахстане с долей рынка 40,4% (по данным исследования BISAM Central Asia). Платформа объединяет 18 млн зарегистрированных порталов в более чем 100 странах, развивает AI-инфраструктуру BitrixGPT с готовыми AI-агентами и инструментами вайбкодинга, а ее решения в Казахстане и Центральной Азии внедряют более 1 000 партнеров.

Подробности и регистрация на AI CRM CONF 2026 по ссылке.