Check Point Advantage. Астана

Региональная встреча, где лидеры кибербезопасности обсудят, как защищать организации в условиях все более динамичного ландшафта угроз, движимого искусственным интеллектом и постоянно растущей поверхностью атаки.

Check Point Advantage — это серия мероприятий Check Point по всему миру, на которые мы приглашаем наших партнеров и заказчиков обсудить тренды технологического развития общества и бизнеса, изменения, к которым это приводит в информационной безопасности.

Check Point Advantage Astana пройдет 24 сентября в отеле Hilton Astana. Это важная региональная встреча, где лидеры кибербезопасности Казахстана обсуждают, как защищать свои организации в условиях все более динамичного ландшафта угроз, движимого искусственным интеллектом и постоянно растущей поверхностью атаки. Один день стратегического видения, реального опыта и реальных решений.

Что вас ждет:

— AI Security. Новейшие разработки Check Point для защиты корпоративного использования ИИ, данных и агентов, а также противодействия новым векторам атак. Представляем новое портфолио решений AI Security и AI Firewall.

— Панель CISO и тренды. Разговор с руководителями по безопасности крупнейших компаний региона о приоритетах, новых рисках и реальной эволюции киберпреступности.

— Нетворкинг руководителей. Площадка для неформального общения с CISO, руководителями по информационной безопасности, партнерами и экспертами Check Point. Также в рамках рабочей программы мероприятия наши клиенты и партнеры делятся опытом и рассказывают о решениях своих бизнес-задач с помощью решений Check Point.

Работа решений Check Point будет продемонстрирована на стендах партнеров:

— Check Point External Risk Management (ERM)

— Workforce AI Security

— AI-Powered Security (NGFW + Management)

— AI Guardrails

— Check Point Web Application Firewall

— Check Point Harmony Endpoint

— Radware DDoS Protection

Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия.