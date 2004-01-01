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39 млн безналичных операций на 509 млрд тг совершают казахстанцы ежедневно

    Check Point Advantage. Астана

    Региональная встреча, где лидеры кибербезопасности обсудят, как защищать организации в условиях все более динамичного ландшафта угроз, движимого искусственным интеллектом и постоянно растущей поверхностью атаки.

    Мероприятие пройдет 24 сентября 2026 года
    Место проведения — г. Астана, ул. Гейдара Алиева, 14, Hilton Astana

    Check Point Advantage — это серия мероприятий Check Point по всему миру, на которые мы приглашаем наших партнеров и заказчиков обсудить тренды технологического развития общества и бизнеса, изменения, к которым это приводит в информационной безопасности.

    Check Point Advantage Astana пройдет 24 сентября в отеле Hilton Astana. Это важная региональная встреча, где лидеры кибербезопасности Казахстана обсуждают, как защищать свои организации в условиях все более динамичного ландшафта угроз, движимого искусственным интеллектом и постоянно растущей поверхностью атаки. Один день стратегического видения, реального опыта и реальных решений.

    Что вас ждет:

    — AI Security. Новейшие разработки Check Point для защиты корпоративного использования ИИ, данных и агентов, а также противодействия новым векторам атак. Представляем новое портфолио решений AI Security и AI Firewall.
    — Панель CISO и тренды. Разговор с руководителями по безопасности крупнейших компаний региона о приоритетах, новых рисках и реальной эволюции киберпреступности.
    — Нетворкинг руководителей. Площадка для неформального общения с CISO, руководителями по информационной безопасности, партнерами и экспертами Check Point. Также в рамках рабочей программы мероприятия наши клиенты и партнеры делятся опытом и рассказывают о решениях своих бизнес-задач с помощью решений Check Point.

    Работа решений Check Point будет продемонстрирована на стендах партнеров:

    — Check Point External Risk Management (ERM)
    — Workforce AI Security
    — AI-Powered Security (NGFW + Management)
    — AI Guardrails
    — Check Point Web Application Firewall
    — Check Point Harmony Endpoint
    — Radware DDoS Protection

    Подробная программа и регистрация доступны на сайте мероприятия.

    Организатор — Check Point Software Technologies

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