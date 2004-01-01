От классического мониторинга к AI-аналитике: как меняется управление цифровой инфраструктурой. Астана

Dynatrace помогает находить первопричины проблем, анализировать цифровой опыт и прогнозировать сбои.

29 сентября в Astana Hub в рамках AI Week пройдет мероприятие Performance Expert и Dynatrace, где эксперты расскажут, как современные инструменты наблюдаемости помогают компаниям переходить от реагирования на сбои к их предупреждению.

Сегодня стабильность цифровых сервисов напрямую влияет на бизнес. Сбой в банковском приложении, задержка транзакции или недоступность государственного сервиса означают не только техническую проблему, но и финансовые потери, снижение качества клиентского опыта и репутационные риски.

Поэтому классического мониторинга отдельных серверов, приложений и метрик становится недостаточно. Современная IT-инфраструктура состоит из большого количества взаимосвязанных компонентов, и чтобы разобраться в проблеме необходимо видеть не отдельный показатель, а полный контекст работы системы.

Так работает Dynatrace, платформа наблюдаемости, которая объединяет данные об IT-инфраструктуре, приложениях и цифровом опыте пользователей.

В основе платформы изначально лежит AI. Именно он справляется с объемами событий, которые невозможно обработать вручную: находит закономерности и первопричины, формирует рекомендации и предупреждает о назревающих проблемах раньше, чем они приведут к серьезным последствиям.

На мероприятии Dynatrace и Performance Expert участники увидят реальные сценарии применения AI для анализа IT-среды и познакомятся с опытом внедрения платформы в Казахстане.

Отдельная часть программы — живой разговор о том, какие задачи наблюдаемости сегодня наиболее важны для государственных, банковских и других организаций.

Мероприятие будет интересно CIO, CTO, IT-директорам, руководителям цифровой трансформации, DevOps и специалистам, отвечающим за надежность цифровых сервисов.

Приглашаем зарегистрироваться по ссылке.

— 29 сентября 2026 года

— 12:00–16:00

— Технопарк Astana Hub, Астана

Организатор — ТОО «Перфоманс Эксперт», мастер-партнер Dynatrace по продаже, внедрению и сопровождению APM-платформы на территории РК.

Дополнительно участники смогут пройти тренинг на платформе Dynatrace: от группировки и корреляции данных, создания дашбордов до AI-анализа проблем и поиска их первопричин. После прохождения тренинга выдается сертификат, количество мест ограничено.