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39 млн безналичных операций на 509 млрд тг совершают казахстанцы ежедневно

    Практика внедрения AI для бизнеса в Казахстане. Астана

    IT-беш от Servercore — закрытая встреча для тех, кто разворачивает AI/ML на практике.

    Мероприятие пройдет 1 октября 2026 года
    Место проведения — г. Астана

    Servercore, провайдер IT-инфраструктуры, приглашает на IT-беш, в ходе которого будет обсуждаться, как бизнес Казахстана оптимизирует ресурсы и преодолевает подводные камни AI.

    Программа мероприятия:

    — 19:00-19:30. Регистрация и знакомство
    — 19:30-20:00. Практика внедрения AI: реальные кейсы компаний Казахстана на инфраструктуре Servercore. Наталья Крушатина, директор по развитию продуктов. Разберем, как местный бизнес уже сегодня решает задачи машинного обучения и разворачивает ИИ-сервисы на наших мощностях. Поговорим о выборе архитектуры под реалии рынка, оптимизации ресурсов и подводных камнях при масштабировании AI-проектов.
    — 20:00-22:00. IT-networking и ужин: QA-сессия с ML-специалистами Servercore, общение на профессиональные темы и обмен опытом.

    Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.

    Организатор — Servercore
    г. Астана, ул. Бейбитшилик, д. 14, оф. 910

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