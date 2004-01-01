Практика внедрения AI для бизнеса в Казахстане. Астана

IT-беш от Servercore — закрытая встреча для тех, кто разворачивает AI/ML на практике.

Servercore, провайдер IT-инфраструктуры, приглашает на IT-беш, в ходе которого будет обсуждаться, как бизнес Казахстана оптимизирует ресурсы и преодолевает подводные камни AI.

Программа мероприятия:

— 19:00-19:30. Регистрация и знакомство

— 19:30-20:00. Практика внедрения AI: реальные кейсы компаний Казахстана на инфраструктуре Servercore. Наталья Крушатина, директор по развитию продуктов. Разберем, как местный бизнес уже сегодня решает задачи машинного обучения и разворачивает ИИ-сервисы на наших мощностях. Поговорим о выборе архитектуры под реалии рынка, оптимизации ресурсов и подводных камнях при масштабировании AI-проектов.

— 20:00-22:00. IT-networking и ужин: QA-сессия с ML-специалистами Servercore, общение на профессиональные темы и обмен опытом.

Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию.