Brand Analytics Conference Kazakhstan. Алматы

Разбор реальных кейсов, а также живые дискуссии и инструменты, которые работают уже завтра.

О чем говорит Казахстан в соцсетях? Как аналитика помогает брендам побеждать? Как измерять пиар и отрабатывать антикризисные коммуникации? Как мониторить тренды в реальном времени? Все ответы 16 сентября в Алматы на Brand Analytics Conference Kazakhstan. Это не просто конференция, это разбор реальных кейсов, живые дискуссии и инструменты, которые работают уже завтра.

Что ждет участников?

— Свежие данные: эксклюзивное исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2026» — узнаете, на каких языках и на каких платформах говорит страна в сети.

— Культура отмены брендов в Казахстане: исследование от Alvin Market.

— Дискуссионная панель о стратегических коммуникациях и управлении рисками в эпоху быстрых кризисов.

— Разбор кейсов: реальные примеры, как аналитика спасает репутацию и увеличивает продажи.

— Новейший ИИ-функционал Brand Analytics на живых примерах.

Среди спикеров — эксперты RQ/AMDG, Media System Group, Presslab, НОМАД Иншуранс, Bosch, Halyk Bank и другие профессионалы рынка.

Кому будет полезно: маркетологам, пиарщикам, владельцам бизнеса, агентствам и технологическим вендорам.

Забронировать ваше место на конференции можно уже сегодня на Baconf.kz.