DocFlow Day 2026. Алматы
Глобальная перезагрузка бизнес-интеллекта. Пространство, где технологии перестают быть инструментами и становятся помощниками.
В Алматы пройдет конференция DocFlow Day 2026. В фокусе обсуждения — практические аспекты построения бесшовных цифровых экосистем, объединяющих электронный документооборот, RPA, BPM и ERP в единую управляемую среду. Отдельное внимание будет уделено кейсам, демонстрирующим измеримую экономическую эффективность цифровых решений, а также трансформации бизнес-процессов под влиянием современных технологий.
Среди ключевых тем мероприятия — автоматизация кадровых процессов, выбор технологического стека, оптимизация операционных расходов.
В конференции примут участие представители отраслевого сообщества и профильные эксперты. Мероприятие будет интересно руководителям и владельцам бизнеса, HR-директорам, CIO, CTO, CDO и финансовым директорам.
Участие в DocFlow Day 2026 бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию.
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