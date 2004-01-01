DocFlow Day 2026. Алматы

Глобальная перезагрузка бизнес-интеллекта. Пространство, где технологии перестают быть инструментами и становятся помощниками.

В Алматы пройдет конференция DocFlow Day 2026. В фокусе обсуждения — практические аспекты построения бесшовных цифровых экосистем, объединяющих электронный документооборот, RPA, BPM и ERP в единую управляемую среду. Отдельное внимание будет уделено кейсам, демонстрирующим измеримую экономическую эффективность цифровых решений, а также трансформации бизнес-процессов под влиянием современных технологий.

Среди ключевых тем мероприятия — автоматизация кадровых процессов, выбор технологического стека, оптимизация операционных расходов.

В конференции примут участие представители отраслевого сообщества и профильные эксперты. Мероприятие будет интересно руководителям и владельцам бизнеса, HR-директорам, CIO, CTO, CDO и финансовым директорам.

Участие в DocFlow Day 2026 бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию.