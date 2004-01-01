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600 тонн оптоволокна уложат по дну Каспия для транскаспийской ВОЛС

    DocFlow Day 2026. Алматы

    Глобальная перезагрузка бизнес-интеллекта. Пространство, где технологии перестают быть инструментами и становятся помощниками.

    Мероприятие пройдет 25 сентября 2026 года
    Место проведения — г. Алматы, ул. Желтоксан, 181, InterContinental Almaty

    В Алматы пройдет конференция DocFlow Day 2026. В фокусе обсуждения — практические аспекты построения бесшовных цифровых экосистем, объединяющих электронный документооборот, RPA, BPM и ERP в единую управляемую среду. Отдельное внимание будет уделено кейсам, демонстрирующим измеримую экономическую эффективность цифровых решений, а также трансформации бизнес-процессов под влиянием современных технологий.

    DocFlow Day 2026

    Среди ключевых тем мероприятия — автоматизация кадровых процессов, выбор технологического стека, оптимизация операционных расходов.

    В конференции примут участие представители отраслевого сообщества и профильные эксперты. Мероприятие будет интересно руководителям и владельцам бизнеса, HR-директорам, CIO, CTO, CDO и финансовым директорам.

    Участие в DocFlow Day 2026 бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию.

    Организатор — ТОО «Компания Э-КОМ Прайм»
    г. Алматы, пр. Сейфуллина, 502, БЦ «Турар», оф. 705
    +7 (727) 357-20-40

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