Центральноазиатский форум по микрофинансированию. Алматы

Будущее микрофинансирования в Центральной Азии.

21 сентября в Алматы пройдет Центральноазиатский форум по микрофинансированию — отраслевое событие, посвященное будущему микрофинансового рынка в Центральной Азии. Форум объединит представителей Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран региона для обсуждения развития микрофинансового рынка, цифровизации финансового сектора и регионального сотрудничества.

Ожидается участие 350–400 представителей отрасли. Среди участников — руководители и собственники микрофинансовых организаций, банки, платежные организации, финтех-компании, инвесторы, фонды развития, регуляторы, международные финансовые институты, скоринговые и антифрод-платформы, консалтинговые и юридические компании.

В центре повестки форума — развитие микрофинансирования в Центральной Азии, регулирование отрасли, цифровизация финансовых услуг, доступ к капиталу, финансовая инклюзия, риск-менеджмент, внедрение технологических решений и новые форматы регионального сотрудничества.

Программа включает деловые сессии, обсуждение ключевых вызовов отрасли и B2B-нетворкинг между представителями финансового сектора, технологическими компаниями, инвесторами и международными организациями.

Организаторами форума выступают Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана и Координационный совет ассоциаций микрофинансовых организаций стран Центральной Азии. К участию также привлечены отраслевые ассоциации и партнеры из стран региона.

Билеты на форум уже доступны. Подробная информация об участии на сайте.