Kazakhstan Growth Forum’26. Алматы

K26 поменяет ваш взгляд на управление хаосом.

Что произойдет, когда алгоритмы начнут принимать кадровые и стратегические решения? Сессия «Агенты против людей» — не теоретический диспут. Это живой эксперимент, где участники Kazakhstan Growth Forum’26 проверят, кто эффективнее в реальном бизнес-кейсе. Готовы поставить на человеческий интеллект? Приходите 16 сентября в The Ritz-Carlton (Алматы) и докажите.

Форум соберет более 400 CEO казахстанских и международных компаний — лиц, принимающих решения, от которых зависит развитие целых отраслей. В течение одного дня лидеры индустрий обсудят самые острые и актуальные темы, предложат свои решения и сформируют повестку делового сезона.

Новая реальность: что в центре внимания K26?

В условиях глобальной волатильности инвестиционный климат перестает быть набором цифр в отчетах — это живая экосистема, определяющая, кто получит ресурсы для рывка в ближайшей перспективе. В центре внимания K26 — три фундаментальных направления:

— Инвестиционный климат: новая экономика AI

— AI-трансформация: от инструментов к интеграции

— Value Centricity: фокус на ценность

Ключевые темы форума: стратегия страны — переход к новой экономической модели и роль частного капитала; конкурентоспособность — как трансформировать страновые преимущества в реальные инвестиционные кейсы; глобальный контекст — место Казахстана в архитектуре новой экономики.

«На форуме К26 мы обсудим самые актуальные тренды. Поговорим о том, как выглядят новые агентские организации, как поменять свою стратегию и запустить механизм инноваций в новых условиях», — отмечает Ельдар Абдразаков, председатель Kazakhstan Growth Forum.

Программа: экспертиза, идеи и признание

Участников K26 ждет насыщенная программа, включающая:

— Экспертные выступления топовых спикеров

— Дискуссионные панели

— Сессия Ideation «Агенты против людей»

— Сессия Shark Tank «Gamechanger»

Традиционно на форуме состоится награждение в номинациях THE BEST CEO 2026, Deal of the Year, Transformator of the Year.

Звездный состав спикеров: кто задает тон дискуссии

За годы существования Kazakhstan Growth Forum стал площадкой, где выступают ведущие эксперты и лица, определяющие экономическую повестку. Среди тех, кто уже участвовал в форуме: Серик Жумангарин, заместитель премьер-министра Республики Казахстан; Константин Полунин (BCG); Александр Сухаревский (McKinsey); Сакен Жумашев (KPMG); Utsav Kumar (Asian Development Bank); Михаил Соловьев (Fitch Ratings); Bayan Carter (EBRD); Justin Robertson (EBRD); Екатерина Benjamin (IFC); Антон Карташов (AWS); Дулатбек Икбаев (McKinsey) и многие другие. Именно такой состав спикеров обеспечивает высочайший уровень обсуждения и градус дискуссии, который участники называют институциональным.

Отзывы участников: KGF как институция

«Я считаю, что KGF форум — это одна из лучших площадок для обсуждения актуальных тем, именно поэтому из года в год я посещаю данный форум и вижу, что тематика навсегда актуальна на злобу дня. Здесь всегда выступают очень именитые, опытные предприниматели», — Бекжан Пирматов, член Совета директоров банка KMF.

«На KGF форум всегда очень живая дискуссия. Мне очень интересно. Мне интересно с коллегами по цеху обменяться мнениями. Такие форумы должны проводиться. Я очень благодарен Ельдару Абдразакову, что он тратит свое время, ресурсы на такое масштабное и важное мероприятие. Именно здесь казахстанский бизнес демонстрирует наибольшую открытость и желание быть понятным всему обществу», — Нурлан Смагулов, основатель Astana Group.

«Для состоявшихся бизнесменов всегда очень важно делиться опытом со следующим поколением. KGF форум дает возможность молодым людям услышать очень много интересной и полезной информации, которую потом могут дальше использовать в развитии своей компании или личного роста. Я считаю, что это очень позитивная инициатива», — Эдуард Ким, основатель Technodom.

«Для меня KGF форум — это уже нечто институциональное. То, к чему люди уже не просто привыкли, а у них сформировались ожидания, что в начале каждого бизнес-сезона будут обсуждаться очень актуальные темы для экономического сообщества страны. И на самом деле я считаю, что KGF форум зачастую формирует повестку экономическую дня. Мы очень часто можем соглашаться или не соглашаться с теми концепциями, идеями, мнениями наших коллег, профессионалов, конкурентов, зарубежных гостей или представителей глобальных институтов. Но неизменным остается то, что KGF форум поддерживает высочайший уровень обсуждения и градус дискуссии. За это большая благодарность организаторам, которые проводят его на протяжении стольких лет», — Кайрат Мажибаев, основатель Resmi Group.

«Очень важно и необычно, что мнение частного сектора, так называемого национального казахстанского капитала, находятся во главе угла. Это придает особую уникальность KGF форуму. На мой взгляд, это классное мероприятие, потому что дает возможность встречаться с коллегами из разных индустрий, слушать идеи для развития бизнеса, договариваться о сотрудничестве. И в целом — понимать те мировые и локальные тренды, которые влияют на движение нашей страны, экономики, бизнеса, что в итоге подводит к определенным выводам и инсайтам. Поэтому KGF форум — классное место для того, чтобы напитаться мыслями и сгенерировать новые идеи», — Сергей Назаренко, СЕО Tele2/Altel.

Почему K26 — это новые перспективы для роста?

Неизменными преимуществами форума остаются:

— Глобальное видение — актуальные мировые тренды и их влияние на бизнес в регионе.

— Практические стратегии — конкретные решения для масштабирования и роста компаний.

— Сильный нетворкинг — прямой доступ к лидерам бизнеса, инвесторам и policy-makers.

Регистрация и билеты

Количество мест строго ограничено. Стоимость билетов варьируется в зависимости от категории (Standard, Premium, VIP) и даты покупки. Действуют специальные предложения: скидка 15% на 3 и более билетов от компании, скидка 20% на 5 и более билетов, а также скидка 20% для участников K-Pro.

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