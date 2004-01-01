Открытие клуба Qazaq IT Premium Club. Алматы

Ключевым спикером мероприятия выступит профессор MIT Мунтер Далех.

Qazaq IT Community объявляет о запуске Qazaq IT Premium Club — новой премиальной ветки сообщества, созданной специально для топ-менеджеров, членов советов директоров, владельцев бизнеса и руководителей, определяющих стратегию развития компаний в эпоху цифровой трансформации.

Qazaq IT Community на протяжении многих лет объединяет профессионалов IT-индустрии, развивает экспертизу и способствует росту технологической экосистемы Казахстана. Создание Qazaq IT Premium Club стало следующим этапом развития сообщества и ответом на запрос руководителей, которым необходима отдельная площадка для обсуждения стратегических вызовов бизнеса, инноваций, искусственного интеллекта и лидерства.

Миссия клуба — объединить лидеров, принимающих ключевые решения, для обмена опытом, формирования партнерств, изучения лучших мировых практик и совместного поиска ответов на вызовы новой цифровой экономики.

В рамках клуба участники получат доступ к:

— закрытым встречам с международными экспертами, инвесторами и лидерами индустрии;

— стратегическим дискуссиям по вопросам AI, цифровой трансформации и корпоративного управления;

— эксклюзивным образовательным программам ведущих мировых университетов;

— профессиональному нетворкингу среди первых лиц компаний и руководителей технологического направления;

— международным партнерским инициативам и отраслевым исследованиям.

Открытие клуба состоится 20 июня 2026 года в формате эксклюзивного вечернего meet-up «AI in Strategy. C-Level Guidelines». Ключевым спикером мероприятия выступит Munther Dahleh — профессор MIT, директор Institute for Data, Systems, and Society (IDSS), международно-признанный эксперт в области искусственного интеллекта, данных и стратегического управления.

Встреча соберет CEO, CIO, CTO, CDO, CAIO, членов советов директоров и лидеров цифровой трансформации, которые формируют технологическую повестку Казахстана и Центральной Азии.

Участники мероприятия:

— узнают о подходах MIT к применению AI на уровне стратегии компании;

— обсудят практические рекомендации для руководителей в эпоху искусственного интеллекта;

— познакомятся с новой образовательной программой MIT для IT-руководителей;

— получат специальные условия на программы MIT и Astana IT University;

— расширят сеть профессиональных контактов среди лидеров бизнеса и технологий.

Участие возможно по предварительной регистрации и подтверждению от организаторов. Количество мест ограничено.