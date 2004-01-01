PROFIT Infrastructure Day. Алматы

Конференция, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

Компания Profit Events проведет конференцию PROFIT Infrastructure Day, где будет обсуждаться развитие умной инфраструктуры. Конференция является логическим продолжением темы умных городов. Однако сегодня мы говорим уже не просто об умных городах как таковых, а о цифровизации всех локаций, в которых проживают и проводят время люди. Это и умные офисы, и умные вокзалы, и умные города и даже целые страны. PROFIT Infrastructure Day — это конференция о цифровых решениях для зданий, городов и территорий. По сути, мы говорим о том, как объединить физическую инфраструктуру с цифрой, как работать с этими данными и принимать на их основе решения.

Мы приглашаем к участию представителей госрегулятора, управления цифровизации, акиматы, цифровых офицеров и директоров по развитию инфраструктурных объектов, а также разработчиков решений для умной среды.

Контактное лицо для партнеров — Александр Васильев.