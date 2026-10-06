Какие кассовые решения выбирают ритейлеры в Казахстане: топ-5 популярных систем

Выбор кассовой системы зависит от формата магазинов, размера торговой сети и планов по ее масштабированию.

Это не рейтинг — в обзоре представлены разные классы кассовых решений: одни из них подходят для крупных сетей супермаркетов, другие — для одиночных магазинов «у дома». Мы сравнили производительность популярного кассового ПО, оперативность поддержки законодательных требований Республики Казахстан, количество готовых интеграций и развитость экосистемы: наличие решений для самообслуживания и управления лояльностью, контроля маркировки и кассовой зоны. Статья будет полезна в качестве отправной точки для выбора или замены кассового решения.

Топ‑5 кассовых систем

Set Retail. Промышленное решение предназначено для централизованного управления крупной распределенной кассовой инфраструктурой, предельный масштаб которой зависит от архитектуры проекта. Решение обладает высокой производительностью и отказоустойчивостью. Вокруг продукта создана целая экосистема решений. Поэтому его часто выбирают крупные и средние торговые сети форматов FMCG, DIY, fashion, drogerie. В Казахстане это, например, SMALL, ANVAR, Dina Market, Toimart, и Magnum GO. В то же время Set Retail внедряют и небольшие ритейлеры с большими планами по развитию сети.

«1С: Розница для Казахстана». Продукты «1С» популярны как в крупном ритейле, так и в малом бизнесе. Благодаря тесной интеграции с бухгалтерским, складским и финансовым учетом решение востребовано компаниями, которые уже используют продукты экосистемы. Однако кассовый продукт уступает промышленным системам в скорости работы, отказоустойчивости, масштабировании и управлении новыми кассовыми сценариями.

UMAG. Популярная система автоматизации торговли ориентирована на малый розничный бизнес: одиночные торговые точки с 1–2 кассами и небольшие локальные сети. Облачное решение объединяет в себе кассу и товарный учет, подходит для минимаркетов, где важен быстрый запуск с минимальными затратами.

Birsan. Еще одно комплексное решение для небольших магазинов, которое включает в себя кассу, складской учет и простую аналитику. Система разработана для локального бизнеса с одной кассой в магазине, где важен быстрый старт с минимальными вложениями.

Frontol. Хорошо известная в Казахстане кассовая система, разработанная для среднего и крупного ритейла. Среди ее преимуществ: стабильная работа, поддержка широкого спектра торгового оборудования и интеграция с популярными учетными системами.

Поддержка законодательных требований Казахстана

Государственные требования к кассам постоянно дополняются, поэтому при выборе кассовой системы важно учесть ее соответствие законодательству и скорость реакции вендора на изменения.

«1C: Розница» и Set Retail оперативно дорабатывают свои продукты в соответствии с требованиями государства. Разработчики и официальные партнеры этих решений регулярно выпускают локализованные версии ПО, обеспечивают техническую поддержку и помогают заказчикам внедрять изменения.

UMAG и Birsan — казахстанские решения, вендоры которых хорошо ориентируются в требованиях законодательства и поддерживают изменения.

Адаптация и сопровождение Frontol выполняется партнерами в Казахстане.

Технологии самообслуживания

Кассы самообслуживания (КСО) продолжают захватывать кассовые зоны магазинов. Для успешной работы они должны поддерживать программы лояльности, контроль весового товара, возрастные ограничения, удаленную помощь сотрудника и антифрод-системы. Набирают популярность гибридные кассы, которые могут работать как в режиме кассира, так и самообслуживания.

Set Retail предлагает полноценную платформу для централизованного управления КСО, поддерживает гибридные кассовые сценарии и применяет ИИ для распознавания товаров.

«1С: Розница» и Frontol также развивают собственные продукты для касс самообслуживания, однако функциональность этих решений развита слабее.

Управление лояльностью

Поддержка программ лояльности — обязательная функциональность кассовой системы даже для небольших торговых сетей. Бонусные программы, акции, скидки, купоны, сертификаты, промокоды, подарки за покупку — стали необходимыми маркетинговыми инструментами для удержания покупателей и увеличения продаж.

Set Retail, «1С: Розница» и Frontol «из коробки» предлагают базовые модули для поддержки простых маркетинговых механик.

Кроме того, в экосистему продуктов Set входит расширенное решение — собственная платформа для автоматизации маркетинга Set Loyalty, которая позволяет создавать многоуровневые программы лояльности и персонализированные предложения.

«1С: Розница» и Frontol для реализации сложных маркетинговых сценариев используют внешние решения.

Интеграции и платежные решения

Вендоры Set Retail, UMAG и Birsan «из коробки» предоставляют готовые интеграции с POS-терминалами ведущих банков Казахстана, работают с наличными, банковскими картами и безналичными расчетами по QR-коду. В «1С: Рознице» и Frontol банковские интеграции разработаны партнерами, некоторые из них могут быть платными.

Суммарно Set Retail и «1С: Розница» подключили наибольшее количество платежных решений, которые позволяют принимать оплату, например, с помощью BNPL-сервисов, рассрочки и кредитов.

Set Retail и Frontol поддерживают сотни готовых интеграций с оборудованием, товароучетными, складскими и другими системами, а также предлагают открытый API для подключения собственных сервисов ритейлера.

«1С: Розница» традиционно сильна в интеграции с продуктами из своей экосистемы. У решений UMAG и Birsan возможностей для интеграций существенно меньше.

Работа с маркированными товарами

Все системы «из коробки» поддерживают базовые операции с маркировкой в Казахстане: сканирование кодов Data Matrix и передачу сведений в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ). Для небольших ритейлеров этого достаточно.

Для торговых сетей, которые хотят контролировать оборот маркированных товаров во внутреннем контуре, Set Retail предлагает специализированный модуль Set Mark. Решение позволяет проверять коды маркировки до продажи товара, что помогает избежать ошибок и штрафов за нарушения. Аналогичного продукта у других вендоров нет.

Антифрод-решения

Системы контроля кассовых операций призваны выявлять кассовые нарушения в режиме реального времени: например, умышленный пропуск товара, несанкционированное аннулирование чека, некорректное оформление возврата, злоупотребления скидками и бонусами, манипуляции с весовым товаром на кассах самообслуживания. Особенно актуальны они для среднего и крупного ритейла с установленными КСО.

Среди рассматриваемых решений полноценную антифрод-систему предлагает только Set Retail. Решение Set Prisma объединяет данные из кассовой системы и системы видеонаблюдения, предупреждает о подозрительные кассовых операциях и ведет журнал нарушений.

«1С: Розница», Frontol и UMAG обеспечивают базовый контроль действий кассира и ведение аудита операций.

Какую кассовую систему выбрать ритейлеру

Выбор кассовой системы зависит от формата магазинов, размера торговой сети и планов по ее масштабированию.

Ожидаемо, что лидером обзора стало промышленное решение Set Retail, которое изначально разработано для крупных розничных сетей. Продукт, обладающий максимальной производительностью, функциональностью и развитой экосистемой, подходит и для небольших растущих ритейлеров.

Малому и микробизнесу лучше использовать простые коробочные решения UMAG и Birsan, которые совмещают кассовую систему с учетной и дают предпринимателю минимально необходимый набор инструментов для быстрого запуска магазина.

«1С: Розница для Казахстана» подходит небольшим торговым сетям, которые уже работают в экосистеме «1С». Но их масштабирование во многом будет зависеть от общей архитектуры информационной системы. На практике решение оптимально для сетей магазинов с невысокой нагрузкой, например, fashion-ритейла, где работает 3–30 касс.

Frontol могут выбрать средние розничные сети, где важна стабильная работа, совместимость с оборудованием и интеграция с учетными системами. При выборе этой системы стоит уточнить у интегратора, как будут поддерживаться законодательные изменения в Казахстане.