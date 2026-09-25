Идеальный лаптоп

Как сделать безупречный продукт. Как рынком управляют тренды. И кто о них знает.

Взять, например, тренд на мобильность. Что такое мобильность для вычислительного устройства? Это возможность быть подключенным там, где вы со своим устройством находитесь в данный момент. О таком невероятном тренде начали говорить давно и с придыханием, но для его реализации потребовалось как минимум несколько технологических революций: на уровне компонентов этих самых вычислительных устройств (чтобы они стали по-настоящему компактны); на инфраструктурном уровне — на уровне сетей и уровне проникновения интернета, на уровне программного обеспечения. Наконец, с точки пользовательского опыта — если вы с утра до вечера сидите в офисе, то зачем вам мобильность? То есть, на уровне компаний должны возникнуть бизнес-процессы, которую эту самую мобильность не просто принимают, а ей способствуют.

Ежегодно многие компании проводят исследования, где пытаются понять потребности пользователей — сегодня, завтра, послезавтра. Зачем? Ну, если ты что-то видишь (то, что не видят другие), то есть возможность подготовиться задолго до того, когда этот самый тренд начнет вырисовываться на горизонте. С этой точки зрения, весьма интересно исследование компании ASUS, которое было сделано в среде малого и среднего бизнеса. Отметим, что исследование осуществлено в 32 странах мира, количество респондентов — более 3000. Забегая вперед, отметим, что оно достаточно обширное, поэтому, ввиду ограничений, присущих формату, мы приведем лишь его фрагменты.

Связь со всем миром

В ASUS начинают исследование с тезиса, который выглядит созвучным мобильности, но лишь на первый взгляд, так как «Связь со всем миром» — это более широкое понятие.

«Мир становится все более взаимосвязанным, и небольшие компании интерпретируют эту новую реальность по-разному. Значительное число (67%) рассматривают ее как возможность охватить более широкую аудиторию, а 58% подчеркивают важность внедрения новых технологий, — говорят авторы исследования. — При этом, это требует нового подхода к организации рабочего места, при котором в приоритете будут ИИ-компьютеры, ИИ-функции, кибербезопасность и оптимизация продуктивности. В результате сотрудники смогут работать эффективно, где бы ни находились».

64% опрошенных готовы к внедрению ИИ на своих предприятиях. Пока большинство сценариев использования ИИ — это онлайн-встречи (автоматическое транскрибирование, моментальный перевод, интеллектуальное шумоподавление — эти и другие функции помогают небольшим предприятиям расширяться, открывая новые возможности за пределами географических границ).

Новое поколение работников в сфере ИИ

По оценке исследователей, значительная часть малых и средних предприятий уже осознает трансформирующий эффект ИИ: более половины (57%) описывают его влияние на бизнес-практики как «значительное», а еще четверть (25%) рассматривают его как «революцию». Это означает необходимость адаптировать программы обучения, чтобы подготовить нынешних и будущих сотрудников к меняющемуся характеру работы.

Тем не менее, по мнению ASUS парк устройств пока не готов к таким кардинальным изменениям: четверть малых и средних предприятий (25%) часто сталкиваются со значительными простоями из-за неисправностей оборудования, что подчеркивает необходимость в надежных и долговечных устройствах, способных выдерживать мобильные условия эксплуатации. Три четверти компаний (76%) также считают, что профессиональные устройства должны служить дольше, чем личные.

Кстати, у ASUS есть ответ на этот вопрос. Известно, что современная линейка ИИ-компьютеров компании тестируются по милитари стандарту MIL-STD 810H. Сам стандарт не самоцель: для компании это гарантия долговечной работы ИИ-компьютеров, а для потребителей — уверенность в устройствах в сложных условиях эксплуатации.

Создание равных условий

Одна из тем, которая поднята в исследовании, — усиление конкуренции. В частности, 33% респондентов полностью согласны с тем, что испытывают повышенную конкуренцию со стороны стартапов, а 46% отмечает усиленное давление со стороны крупных корпораций. При этом внедрение ИИ-компьютеров рассматривается как ключевой фактор: более трети малых и средних компаний считают искусственный интеллект критически важным для повышения конкурентоспособности перед стартапами.

Укрепление цифровой обороны

Малый и средний бизнес все больше осознает свою уязвимость к кибератакам и критическую необходимость надежной цифровой защиты. Данные опроса показывают, что 27% респондентов оценивают свое ощущение от кибербезопасности своей организации как «нейтральное» или «незащищенное». Эту озабоченность подтверждает тот факт, что более четверти (28%) малых и средних компаний уже подвергались кибератакам, так что угрозы носят вполне реальный характер.

Но есть и хорошая новость: ИИ-компьютеры и средства киберзащиты все чаще признаются важнейшими компонентами полноценной системы безопасности. Используя ИИ для обнаружения угроз, сканирования уязвимостей и автоматизированного реагирования, небольшие компании могут значительно улучшить свои возможности по выявлению и устранению рисков, связанных с кибератаками.

Стремительное развитие ИТ-администрирования

Примечательно, что 48% респондентов считают ИТ-ресурсы значительно более необходимыми по сравнению с тем, что было десять лет назад. Это подчеркивает растущую зависимость бизнеса от технологий, которая и побуждает малые и средние предприятия уделять приоритетное внимание инвестициям в ИТ, в том числе в компьютеры с искусственным интеллектом, при этом половина компаний планирует увеличить свои ИТ-ресурсы уже в ближайшем будущем. Кстати, многие уже ощутили весомые преимущества от внедрения ИИ-компьютеров и инструментов на базе ИИ: 64% сообщают об улучшении анализа данных, а 47% — об улучшенных возможностях для принятия решений.

Это, так сказать, крупными мазками. Но вывод очевиден: ИИ все больше и больше проникает в СМБ не только как часть стратегии повышения конкурентоспособности, производительности, но и как часть усиления киберзащиты. При этом, компаниям требуются все более «крепкие» и надежные устройства для своих мобильных работников — речь идет о прочных, защищенных и долговечных устройствах.

С этой точки зрения, раз уж мы говорим об исследовании от ASUS, было бы интересно взглянуть на одноименную линейку устройств для бизнеса, где эти самые тенденции нашли воплощение.

ASUS Expert

В линейке, которую в ASUS разработали специально для бизнеса, появились две новинки: два мобильных ПК. Устройства объединяет одно — следование упомянутым трендам и богатейший опыт производителя с точки зрения пользовательского опыта. Посмотрим на эти устройства.

ASUS ExpertBook P3 G2

Следует отметить — ASUS имеет дифференцированную линейку продуктов в группе ASUS Expert: тут есть как решения на платформе Intel, так и на платформе AMD. ExpertBook P3 G2 как раз относится к первым.

ExpertBook P3 G2 существует в двух вариантах: 14 дюймов (P3406CMA) и 16 дюймов (P3606CMA). При этом, и то, и другое решение строится на платформе вплоть до Intel Core 7 Series 3 (в максимальной версии), что обеспечивает соответствующую производительность и энергосбережение — модель спроектирована так, чтобы предоставить баланс между этими ключевыми параметрами эпохи мобильности. Чего стоит наличие двух накопителей SSD (PCIe 4.0), которые обеспечивают отличный базис для многозадачной работы. Впрочем, об этом чуть позже.

Дизайн — это пластик или металл в зависимости от модели, при этом, все спроектировано именно так как мы говорили раньше: крепкие, «сбитые» устройства, способные работать очень долго даже в условиях, далеких от офисных, защищая инвестиции бизнеса. И об этом говорит соответствие ExpertBook P3 G2 военно-промышленному стандарту надежности MIL-STD-810H (а это очень серьезные тесты). Напомним, что это соответствие — не самоцель: для компании это гарантия долговечной работы ИИ-компьютеров, а для потребителей — уверенность в устройствах в сложных условиях эксплуатации. Если продолжать тему безопасности, а это очень важно для корпоративных пользователей, то следует назвать продукт бизнес-класса ASUS ExpertGuardian, который, в том числе, включает защиту BIOS по стандарту NIST SP 800-155, а также модуль TPM 2.0, что обеспечивает безопасность оборудования и критически важных данных. Кроме того, тут имеется слот для замка Kensington. И, конечно, уже зарекомендовавший себя ASUS Business Support — это то, о чем мы говорили ранее в части непрерывности бизнеса.

Инженерные решения включают усовершенствованную клавиатуру с ходом клавиш 1,5 мм для более комфортной работы с текстом, также большой и функциональный тачпад. Наконец, тут же — продвинутая система охлаждения, специально оптимизированная для ресурсоемких задач.

Из других параметров отметим матовые IPS-матрицы с широкими углами обзора, ОЗУ до 32 ГБ в предустановленной конфигурации (DDR5, 5600 МТ/с), накопители до 1 ТБ (в предустановленной конфигурации, с возможностью самостоятельного расширения до 4 ТБ).

Интерфейсы и разъемы: WiFi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth, камера с аппаратной шторкой, порты представлены 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, комбинированный аудиоразъем, RJ45, слот для замка Kensington Nano. Аудио — два динамика с поддержкой технологии Dolby Audio Premium + массив микрофонов, с поддержкой технологии интеллектуального шумоподавления ASUS.

Вес устройства от 1,47 кг в зависимости от конфигурации.

На примере ExpertBook P3 G2 заметно, как тщательно и скрупулезно в ASUS подошли к проектированию модели. Тут нет ничего лишнего — ведь бизнес не желает платить за несвойственные функции. Каждая деталь, каждый сценарий использования прошли через многократное тестирование, что и обуславливает выверенность конструкции.

ASUS ExpertBook B5 Flip G2

ASUS ExpertBook B5 Flip G2 — еще одна модель в этом ряду, и, уверены, она вам понравится. Главная особенность модели, которая прямо на поверхности — раскрывающийся экран на 360 градусов, который очень удобен для именно для гибридной работы: для офиса и дома, в «поле» и на объекте — там, где нужна гибкость.

Дисплей, кстати, 14-дюймовый (NanoEdge), сенсорный, с относительной площадью экрана 84% и соотношением сторон 16:10 (яркость 400 кд/м² — как раз для работы на открытом воздухе). Конечно, имеется технология защиты зрения с сертификацией TÜV Rheinland.

Как понятно, это топовая модель — тут и стилус (MPP 2.0, для него имеется отдельный слот, который всего за 15 секунд заряжает девайс на 60 минут работы), и металлический корпус, в общем, премиальность во всем, что также выражается в весе устройства (1,34 кг), при толщине всего 14,9 мм.

Позиционирование обязывает наличием двух камер: фронтальная камера (1080p FHD, ИК) для видеозвонков и удаленных занятий плюс 5-мегапиксельная тыловая камера. Кстати, обе камеры имеют шторки безопасности.

Как и ранее надежность и безопасность корпоративного уровня: тут и технология ASUS ExpertGuardian с BIOS, соответствующим стандарту NIST SP 800-193 (применяется для защиты прошивки от несанкционированных изменений); военно-промышленный стандарт прочности MIL-STD 810H (писали о нем ранее). Иными словами, прочный и надежный девайс.

Аппаратная база — новейший процессор Intel Core 7 Series 3 с нейронным процессором производительностью 17 TOPS и графикой Intel. Оперативная память LPDDR5X объемом до 32 ГБ, твердотельный накопитель PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ.

Набор интерфейсов: два порта Thunderbolt 4 USB-C, HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen1 Type-A и комбинированный аудиовыход. Плюс слот для замка Kensington Nano.

Аккумулятор емкостью 63 Втч обеспечивает целый день в автономном режиме, ну, а быстрая зарядка позволяет очень быстро пополнить заряд батареи. Плюс, разумеется, WiFi 7. За аудио отвечают два спикера и два микрофона с интеллектуальной технологией шумоподавления.

Про безопасность чуть подробнее. Кроме упомянутого ASUS ExpertGuardian, встроены технологии Windows 11 Secured-core, аутентификации FIDO2 и гарантированных обновлений безопасности в течение пяти лет. Дополнительные функции защиты включают сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, упомянутые шторки веб-камер, дискретный модуль TPM 2.0 для аппаратного шифрования, двойной BIOS для автоматического резервного восстановления при повреждении микропрограмм, а также датчик вскрытия корпуса, который предупреждает о возможном вмешательстве в аппаратную часть.

Что еще? Клавиатура с защитой от случайного пролива жидкости, усиленные петли поворотного крепления и порты ввода/вывода гарантируют надежность даже при не самом бережливом использовании, при этом, имеется международная гарантия до пяти лет. Для ИТ-администраторов имеются такие инструменты, как ASUS Control Center и ASUS Image Maker, которые обеспечивают эффективное развертывание устройств и централизованное управление ими.

ИИ, как в других рассмотренных образцах, поддерживается не только на аппаратном уровне, но и на уровне операционной системы.

Послесловие

Если мы откатимся немного назад, до выводов из исследования ASUS, то обнаружим, что в решениях компании эти самые выводы достаточно последовательно реализуются. Взять, к слову, долговечность устройств и их надежность — все устройства компании имеют существенный запас прочности. Это означает, что, теоретически, они способны работать дольше своих конкурентов, особенно в средах, где присутствуют элементы интенсивной эксплуатации во внешней среде. Или, взять безопасность — во всех ресурсах присутствует собственное решение ASUS ExpertGuardian плюс другие приятные дополнения. Про ИТ-администрирование тоже есть что сказать: у ASUS имеются развитый софт SUS Control Center и ASUS Image Maker, который существенно упрощает работу с парком устройств.

В целом, в этой линейке видна, повторимся, скрупулезная работа компании по позиционированию. И не просто на базе ощущений, а на аргументированном базисе — как, например, упомянутое исследование. И от того есть ощущения, что перспективы ASUS Expert на рынке весьма многообещающие.