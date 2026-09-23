Цена утечки данных: во что обходятся ошибки сотрудников бизнесу

О том, как снизить риски, связанные с человеческим фактором, рассказал Эрик Исабеков, главный аналитик службы анализа и реагирования Freedom Cloud Holding.

Сентябрь 2026 года объявлен в Казахстане Месяцем кибербезопасности и киберкультуры в рамках масштабной инициативы AI Month 2026 Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК. Поддерживая эту инициативу, делимся простыми и полезными рекомендациями, которые помогут казахстанцам защитить себя, свое имущество и бизнес от кибермошенничества и других угроз в цифровой среде.

Для киберкатастрофы порой достаточно одного письма, неверно настроенной ссылки или файла, отправленного через личный мессенджер. Как снизить риски, связанные с человеческим фактором, рассказал Эрик Исабеков, главный аналитик службы анализа и реагирования Freedom Cloud Holding. По данным ежегодного исследования IBM Cost of a Data Breach, 26% утечек связаны с человеческими ошибками, и средняя стоимость одной утечки для крупной компании достигает $4,44 млн. При этом речь чаще идет не о промышленном шпионаже или намеренном саботаже, а о недостаточной цифровой грамотности сотрудников и несоблюдении правил информационной безопасности.

Основные причины утечек

В большинстве случаев менеджер не собирается причинять компании вред. Инцидент возникает из-за невнимательности, нарушения внутренних требований или применения социальной инженерии. Можно выделить несколько наиболее распространенных сценариев.

Письмо якобы от руководителя

Сотрудники, работающие с важной финансовой информацией, регулярно становятся целями фишинговых атак. Получив нужный логин и пароль, мошенники могут представляться руководителями, партнерами, коллегами из бухгалтерии или специалистами технической поддержки и получать беспрепятственный доступ к CRM-системам, клиентским базам или конфиденциальным документам. По данным IBM, фишинг остается одним из самых распространенных первоначальных векторов атаки и становится причиной 16% утечек. Еще в 8% случаев инцидент начинается с компрометации легитимной учетной записи.

Неконтролируемый обмен файлами

По словам Исабекова, еще одна популярная проблема — использование сотрудниками сторонних сервисов, не согласованных с IT и ИБ-отделами. Чтобы быстрее выполнить задачу, менеджер может отправить документ через личный мессенджер, загрузить его в публичное облако или открыть на домашнем устройстве. После этого данные фактически покидают корпоративный контур. Служба безопасности не видит их дальнейшего перемещения и не может контролировать условия хранения. Обычно это связано не со злым умыслом, а с удобством. Если корпоративный инструмент сложнее привычного публичного сервиса, сотрудники начинают искать обходные пути. Поэтому одних запретов недостаточно, нужно предлагать безопасные решения, которые не мешают рабочим процессам.

Неверно настроенные права доступа

Утечка может произойти и без фишинга или вредоносного ПО. Например, сотрудник создает ссылку на конфиденциальный документ и по незнанию выбирает опцию «доступно всем, у кого есть ссылка» или «доступно всем в интернете». Для бизнеса это один из самых опасных сценариев. Система не обязательно зафиксирует нарушение, поскольку документ разместил легитимный пользователь. Компания может узнать о проблеме спустя недели или месяцы после того, как внутренний отчет, договоры или клиентская база появятся в открытом доступе либо будут проиндексированы поисковой системой.

Сколько стоят утечки?

Последствия инцидента не ограничиваются возможным хищением денег. Реальная стоимость утечки включает расследование, восстановление инфраструктуры, юридические расходы, простой сервисов, потерю клиентов и снижение доверия партнеров.

Расследование

Прежде всего, компании необходимо установить источник утечки и понять, какие сведения могли попасть к третьим лицам. Для этого могут привлекаться внешние специалисты по цифровой криминалистике и реагированию на киберинциденты. Одновременно требуется провести аудит инфраструктуры, проверить учетные записи, сменить пароли и ключи доступа, изучить журналы событий, устранить уязвимости и восстановить нормальную работу сервисов. Дополнительной статьей затрат становится сверхурочная работа собственных IT- и ИБ-команд.

Чем позже обнаружен инцидент, тем выше стоимость расследования. За длительное время злоумышленник успевает закрепиться в инфраструктуре, получить дополнительные права и скопировать больший объем информации.

Штрафы и претензии

Требования к обработке и хранению персональных данных в Казахстане становятся более жесткими. Если клиентская база оказывается в открытом доступе, компания рискует столкнуться с проверками, предписаниями и другими мерами реагирования со стороны регуляторов, объясняет Исабеков.

Однако прямые санкции — только часть потенциальных затрат. Бизнесу могут потребоваться юридические консультации, уведомление клиентов и партнеров, проведение дополнительного аудита, а также срочная модернизация систем защиты. Нельзя исключать и претензии клиентов, чьи данные оказались в открытом доступе. Для компаний, работающих с большим объемом персональной информации, такие последствия могут быть существеннее расходов на техническое восстановление.

Простой бизнеса и репутация

Особенно серьезный ущерб возникает, если ошибка сотрудника приводит к заражению инфраструктуры программой-вымогателем. В таком случае системы могут быть зашифрованы, а ключевые процессы полностью остановлены. По данным Исабекова, для крупной казахстанской компании час недоступности критичных сервисов может стоить до 6,5 млн тенге. К этой сумме добавляются расходы на временные решения и потери из-за невозможности обслуживать клиентов.

Если в сеть попадают клиентские данные, коммерческие условия или внутренняя отчетность, компания теряет не только информацию, но и доверие. Действующие клиенты начинают сомневаться в дальнейшем сотрудничестве, а переговоры с потенциальными партнерами усложняются. Бизнесу приходится инвестировать в антикризисные коммуникации, маркетинг, юридическое сопровождение и усиление защиты. При этом эффект не всегда можно быстро измерить: часть клиентов просто не продлит договор, а некоторые сделки не состоятся без объяснения причин.

Как это предотвратить?

Полностью исключить ошибки сотрудников невозможно. Поэтому задача компании заключается не только в обучении персонала, но и в построении архитектуры, при которой действие одного человека не приведет к масштабному инциденту.

Минимальные привилегии и Zero Trust

Подход Zero Trust предполагает, что доверие не предоставляется автоматически только потому, что пользователь находится внутри корпоративной сети. Каждое действие оценивается с учетом учетной записи, устройства, местоположения и других факторов. Попытка получить нетипично большой объем данных может потребовать дополнительного подтверждения или быть заблокирована.

Например, сотрудник должен получать доступ только к тем данным и системам, которые необходимы ему для выполнения текущих задач. Если менеджер ежедневно работает с несколькими клиентами, ему не обязательно предоставлять возможность выгружать всю клиентскую базу.

Анализ поведения пользователей

Современные средства защиты способны анализировать обычные сценарии работы сотрудников и выявлять отклонения. Например, если менеджер ежедневно просматривает около десяти клиентских карточек, а затем пытается выгрузить 50 тыс. контактов, система должна расценить это как аномалию. Такое действие можно временно заблокировать до проверки со стороны СБ. Подход позволяет реагировать не только на известные сигнатуры атак, но и на необычное поведение легитимных пользователей.

Защита рабочих устройств

Инструменты классов EDR и XDR позволяют отслеживать активность на рабочих станциях и серверах в режиме реального времени. Они помогают обнаруживать подозрительные процессы, попытки запуска вредоносного кода, несанкционированный доступ к файлам и другие признаки атаки. Однако, само наличие защитного продукта не гарантирует результат, если оповещения не анализируются, а правила реагирования не определены заранее.

Обучение сотрудников

Регулярные тренинги, учебные фишинговые рассылки и разбор реальных сценариев помогают сформировать в компании культуру кибербезопасности. Сотрудники должны понимать, как проверить подозрительное письмо, куда сообщить об ошибке и почему нельзя использовать один пароль в нескольких сервисах. Важно, чтобы персонал не боялся информировать службу безопасности об инциденте. Чем раньше компания узнает о проблеме, тем меньше окажется потенциальный ущерб.

Защитить информацию только запретами или покупкой дорогостоящего ПО невозможно. Но если компания ограничивает права доступа, контролирует аномальную активность, защищает конечные устройства и регулярно обучает сотрудников, вероятность масштабной утечки заметно снижается, считает Эрик Исабеков.