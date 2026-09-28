AI-автоматизация нелинейных процессов казахстанских магазинов: от интеграции до результата

Розничная торговля Казахстана стоит на пороге масштабной технологической трансформации.

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался как экзотика для крупных сетей, а сегодня он становится инструментом повседневной конкуренции. Насколько казахстанский ритейл совпадает с мировыми трендами и какие процессы автоматизирует бизнес — рассказывает Иван Коновалов, генеральный директор Sonotive.

Торговля становится «умной»

Мировой рынок ИИ в ритейле не просто демонстрирует убедительную динамику, а меняет сам ландшафт отрасли — настолько, что для нового этапа развития появилось понятие Retail 5.0. По прогнозам аналитиков, к 2030 году глобальный рост ИИ-сегмента в рознице достигнет 164,74 млрд долларов.

Казахстанский рынок идет в русле общемировых трендов, но с собственной спецификой. Как отмечают эксперты, в Казахстане ИИ внедряется более избирательно и постепенно, чем на глобальных рынках — преимущественно в аналитике, маркетинге, клиентском сервисе и операционных процессах.

Примечательна динамика потребительского доверия этому инструменту. Аналитики Nielsen IQ в I квартале 2026 года провели исследование среди 1,4 тыс. респондентов из Алматы, Астаны, Актобе и Шымкента и выяснили: 40% казахстанских потребителей уже доверяют рекомендациям искусственного интеллекта при покупках, а 24% онлайн-покупателей используют ИИ-инструменты для автоматизации повседневных покупок. Около 20% готовы доверить ИИ выбор бренда, отзывы и сравнение характеристик товаров, а 12% — сопоставление цен в разных магазинах.

Однако уровень цифровизации казахстанского ритейла остается неоднородным. В стране насчитывается около 40 тысяч небольших продуктовых магазинов, и лишь чуть более 17 тысяч (43%) из них автоматизированы. Городами-лидерами по автоматизации «магазинов у дома» являются Алматы (69%), Астана (67%), Шымкент (60%), Атырау (58%) и Павлодар (57%).

Бизнес ищет в ИИ точки роста

Спектр задач, которые уже сегодня решаются с помощью ИИ в ритейле, выходит далеко за рамки банальных рекомендательных систем. Перечень ключевых возможностей включают:

— Прогнозирование спроса и управление запасами. Это, пожалуй, самая востребованная область. ИИ-алгоритмы анализируют исторические данные о продажах, сезонность и региональные особенности, автоматически формируя заказы на пополнение складов. Как показывает практика, точность прогнозов напрямую влияет на выручку: снижение наличия товара на полке даже на 3–4% оборачивается ежемесячными потерями на миллионы долларов.

— Компьютерное зрение и аналитика трафика. AI-камеры, установленные в торговых залах, анализируют потоки посетителей, определяют пол и возраст покупателей, отслеживают, сколько людей зашло в магазин, сколько дошло до кассы и сколько совершило покупку. Решения TASS Vision, созданные стартапом из Ташкента, уже установлены более чем в 2000 магазинах в 10 странах, включая Казахстан.

— «Умные магазины». Yandex Qazaqstan в 2025 году запустил проект «Умный магазин» — систему автоматизации операционного управления на базе компьютерного зрения, которая создает цифровой двойник торгового зала. По данным компании, внедрение может повысить операционную эффективность на 30% и обеспечить рост оборота минимум на 2%.

— Автоматизация обработки поставок. Решения на базе ИИ распознают накладные и чеки по фото, сопоставляют позиции с номенклатурой и вносят данные автоматически, сокращая время обработки поставок до пяти раз.

— Динамическое ценообразование и промо-оптимизация. ИИ помогает формировать цены и скидки на основе анализа спроса и сезонности, снимая нагрузку с команд и позволяя быстрее реагировать на изменения рынка.

— ИИ-тренеры для персонала. Генеративные модели и большие языковые системы все более активно применяются для обучения и адаптации персонала. Международный опыт показывает, куда движется отрасль: Apple внедрила ИИ-ассистента Asa для обучения и поддержки продавцов в розничных магазинах, а Walmart централизованно обучает десятки тысяч сотрудников использованию ИИ в работе. Из локальных примеров отметим, что на инвестиционном портале Казахстана размещено описание проекта по разработке виртуального ассистента «Айгуль» — цифрового сотрудника на основе генеративного ИИ, виртуальной реальности и голосовой аналитики, который решает задачи корпоративного обучения, найма и оценки персонала.

— ИИ-консультанты. Решения на базе ИИ могут не только готовить торговый персонал, но и самостоятельно выполнять его функции. Производитель стройматериалов «Эм-Си Баухеми», работающий под торговой маркой Plitonit, реализует проект по установке в дилерских торговых точках ИИ-консультантов в форм-факторе киоска с дисплеем, оснащенного камерой, микрофоном и динамиком. «Умный киоск» сопровождает покупателя на всем пути — от выбора товара до совершения покупки.

Интеграция: необходимые шаги и «подводные камни»

Внедрение ИИ в ритейле — это не разовая акция, а многоступенчатый процесс. Профессиональный подход предполагает три ключевых этапа.

— Формулировка бизнес-задачи. Все начинается не с выбора технологий или вендора, а с вопроса, какую проблему решаем: прогнозирование спроса, оптимизация запасов, персонализация промо? Как отмечают специалисты, «каждое внедрение ИИ начинается с постановки гипотезы и выбора метрик, по которым будет измеряться эффективность».

— Пилот и A/B-тестирование. После выбора гипотезы команда вместе с заказчиком проводит A/B-тест, чтобы увидеть реальную разницу до и после внедрения. Этот этап позволяет проверить работу алгоритмов на ограниченном объеме данных и скорректировать подход до масштабирования. Такие процессы как архитектура данных, мониторинг работы моделей, аудит параметров, этическая проверка алгоритмов должны проектироваться заранее.

— Масштабирование и интеграция. На этом этапе решение распространяется на все бизнес-процессы, интегрируется с существующей IT-инфраструктурой — ERP, WMS, CRM-системами. Некоторые казахстанские ритейлеры выбирают модульный подход: внедряют не комплекс технологий целиком, а отдельные модули — например, умную систему управления ассортиментом.

Несмотря на очевидные преимущества, путь к AI-автоматизации сопряжен с серьезными вызовами. Среди ключевых барьеров можно выделить:

— Финансовые лимиты. Стоимость внедрения играет важную роль, особенно для среднего и малого бизнеса, где ИТ-бюджеты ограничены.

— Сложность бизнес-интеграции ИТ-решений. Не следует представлять себе автоматизацию как изолированную надстройку, живущую отдельной жизнью. Как правило, внедрение ИИ-технологий требует пересмотра устоявшихся процессов, а иногда и полной реорганизации работы, к чему не все оказываются готовы.

— Нехватка компетенций. Несмотря на бурный рост образования в данной сфере, зачастую компании испытывают недостаток в квалифицированных кадрах

Среди других типичных проблем: низкое качество данных, недоверие со стороны менеджмента и персонала, отсутствие общепринятых методик оценки эффективности.

Практический результат

Бизнес-эффективность ИИ-инструментов красноречиво подтверждается цифрами. По данным Yandex Qazaqstan, внедрение «Умного магазина» помогает достичь 99,9% точности складского учета, снизить издержки и улучшить клиентский опыт. Операционная эффективность растет на 30%, а оборот — минимум на 2%.

Международные примеры впечатляют еще больше. Так, H& M благодаря ИИ-прогнозированию оптимизировала запасы на $1,7 млрд. Сеть Walmart, используя компьютерное зрение с машинным обучением для отслеживания запасов в реальном времени, снизила дефицит популярных товаров на 16%.

Отдельно отметим, что ИИ-консультанты, как в примере с проектом «Эм-Си Баухеми», способны решать одну из самых болезненных проблем отрасли — текучесть линейных кадров. В сфере розничных продаж она может достигать 98%, так что цифровые решения, помимо базовой функциональности, дают значительную экономию на издержках по обучению и адаптации новых сотрудников.

Заключение

Искусственный интеллект уже сейчас определяет тренды развития розничной торговли. От прогнозирования спроса и компьютерного зрения до ИИ-тренеров для персонала — ИИ проникает во все нелинейные процессы магазина, делая их прозрачными, управляемыми и эффективными. При этом в горизонте трех лет специалисты ожидают новый этап — переход к фазе агентного интеллекта.

Для казахстанского ритейла важно успешно пройти нынешнюю стадию цифровой трансформации, чтобы не отстать от глобальной динамики и не упустить потенциальную выгоду. В частности, эксперты прогнозируют, что в ближайшие пять лет AI-аналитика даст компаниям плюс 10–15% к маржинальности и преимущество в темпах роста.

Для того, чтобы получить максимальную эффективность от ИИ-автоматизации, важно понимать: успех интеграции определяется не сложностью алгоритмов, а качеством подготовки: четкой постановкой бизнес-задач, грамотным пилотированием и готовностью менять устоявшиеся модели работы. В эпоху Retail 5.0 побеждает не тот, у кого больше технологических «фишек», а тот, кто умеет превращать данные в конкурентные преимущества.