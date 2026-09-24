Кому МФО не выдадут микрокредит в 2026 году: фильтры допуска и экономика отказов

КДН, порог дохода, запреты при просрочке, параллельные заявки и пороговые правила по сумме — из чего складывается воронка отказов на микрофинансовом рынке Казахстана.

Требования к заемщику в микрофинансовом сегменте выглядят предельно мягкими: гражданство, совершеннолетие, удостоверение личности, телефон и карта казахстанского банка. Ни справок, ни залога, ни поручителей. При этом воронка отсеивает существенную часть заявителей, и происходит это преимущественно на этапах, где кредитор не принимает решения самостоятельно — он применяет нормативные ограничения.

За последние два года список таких ограничений вырос настолько, что определять профиль допустимого заемщика стал фактически регулятор, а не риск-подразделение компании. Для рынка это означает смену модели: конкуренция за объем выдачи уперлась в потолок, который нельзя обойти настройкой скоринга.

Долговая нагрузка: фильтр, который срабатывает без просрочек

Основной ограничитель — коэффициент долговой нагрузки. Правила расчета и предельное значение КДН для заемщика МФО утверждены нормативным актом регулятора, предельный уровень — 0,5. Показатель считается как отношение суммы ежемесячных платежей по всем непогашенным займам и микрокредитам в финансовых организациях, включая просроченные платежи, к среднемесячному доходу заемщика за последние шесть месяцев.

Ключевое здесь — источник данных о доходе. Он не декларируется заявителем, а подтверждается по доступным организации сведениям, поэтому «серый» доход в расчет не попадает. В результате отказ получает и заемщик без единой просрочки: обслуживаемые обязательства уже занимают половину подтвержденного дохода, и новый платеж выводит КДН за предел.

Параллельно действует порог по абсолютной величине дохода: положительное решение невозможно, если доход заемщика меньше величины прожиточного минимума и половины прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи. В 2026 году прожиточный минимум составляет 50 851 тенге.

Оба фильтра бьют по той аудитории, на которой исторически строился объем онлайн-сегмента, — по клиентам с невысоким и слабо подтверждаемым доходом.

Запреты, где у кредитора нет пространства для решения

Второй слой — прямые законодательные запреты. МФО не вправе одобрить заявку, если у заемщика есть просроченная задолженность по основному долгу или вознаграждению свыше одного дня по микрокредитам либо свыше 30 календарных дней по банковским займам. Разница в порогах существенна: для микрофинансового сегмента установлен фактически нулевой допуск, и техническая просрочка в один день закрывает доступ к новой выдаче по всему рынку одновременно.

Запрет действует и в отношении заемщиков, которым за последние 36 месяцев полностью прощали основной долг или вознаграждение по займу либо микрокредиту.

Третий элемент — добровольный отказ от получения микрокредитов, который физическое лицо вправе бесплатно установить или снять через кредитное бюро, портал «цифрового правительства» либо цифровые сервисы МФО, интегрированные со шлюзом «цифрового правительства». Пока отметка активна, выдача запрещена; исключение предусмотрено только для ломбардов. Инструмент создавался как антифрод-мера, но на практике дает заметный поток отказов по заявкам людей, поставивших запрет ранее и не помнящих об этом.

Отдельно закрыт «кредитный шопинг». Заключение договора беззалогового потребительского микрокредита запрещено, если в кредитном отчете есть сведения о поданном тем же лицом заявлении в другую МФО или банк, по которому отсутствует статус о принятом решении. Встречная норма обязывает саму организацию передавать в кредитное бюро информацию о подаче заявления и принятом по нему решении — без этого договор заключить нельзя. Кредитное бюро тем самым работает как шина обмена статусами заявок в реальном времени, и веерная подача в десяток компаний перестала давать результат.

Пороговая логика: сумма определяет сценарий

Отдельная группа требований привязана не к профилю заемщика, а к размеру микрокредита, и именно она формирует продуктовую сегментацию рынка.

Заключение договора через интернет запрещено без биометрической аутентификации. Если сумма превышает установленный нормативным актом размер, аутентификация проводится через Центр обмена идентификационными данными Национального Банка. Для заемщика без единой записи о ранее полученных микрокредитах или банковских займах беззалоговый потребительский микрокредит свыше установленного минимума требует личного присутствия в организации и биометрической аутентификации на основании письменного согласия. На суммы выше отдельного порога необходимо согласие супруга или супруги.

Ко всему этому добавлены временные рамки: решение по заявлению на беззалоговый потребительский микрокредит принимается в течение одного часа с момента поступления, а деньги по онлайн-микрокредитам выше установленного минимального размера передаются заемщику не ранее чем через двадцать четыре часа после подписания договора и только при отдельном подтверждении согласия.

Экономический эффект прямой: чем выше сумма, тем дороже и длиннее процедура и тем выше отвал на каждом дополнительном шаге. Отсюда устойчивая концентрация онлайн-сегмента в диапазоне сумм ниже пороговых значений — там, где сценарий остается полностью дистанционным.

Цена зафиксирована сверху

Компенсировать риск ценой рынок больше не может. Предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения переутверждены совместным постановлением Национального Банка и АРРФР, введенным в действие с 16 мая 2026 года: по микрокредитам МФО — 46%, по микрокредитам на срок до 45 календарных дней в сумме не выше 45 МРП (194 625 тенге при МРП 4 325 тенге) — не более 179%. Особый порядок регулирования микрокредитов «до зарплаты» при этом исключен, а единые ограничения по ГЭСВ распространены и на этот сегмент.

Требование указывать ГЭСВ в договоре и при любом распространении информации о величине вознаграждения сделало витрину кредитора нормативным элементом. У прямых кредиторов с лицензией АРРФР калькулятор раскрывает стоимость до подачи заявки: например, займ онлайн в Tengebai (ТОО «МФО «TodayFinance Kazakhstan») доступен в сумме до 300 000 тенге, а диапазон ГЭСВ и итоговая сумма к погашению отображаются на главной странице до заполнения анкеты. Для сравнения предложений это единственный сопоставимый показатель, поскольку он учитывает и вознаграждение, и комиссии.

Экономика при потолке цены и лимите проблемного портфеля

Фильтры допуска работают в связке с пруденциальными требованиями, и вместе они закрывают модель «выдавать всем, покрывая потери ставкой». Минимальный уставный капитал МФО увеличен со 100 до 200 млн тенге, внедрен расчет риск-взвешенных активов при определении достаточности капитала, а норматив максимального уровня неработающих микрокредитов (NPL 90+) ужесточен с первоначальных 20% до 10%.

При фиксированной верхней границе дохода и жестком лимите просроченной задолженности рискованная выдача перестает окупаться арифметически. Результат виден по структуре рынка: по данным АРРФР, на 1 июня 2026 года работают 211 микрофинансовых организаций, при этом с 2023 года за систематические нарушения отозваны лицензии 99 МФО и приостановлено действие лицензий еще 29, наложено 2 010 административных штрафов на общую сумму 693,4 млн тенге. В числе наиболее распространенных нарушений регулятор называет выдачу без соблюдения требований по расчету КДН либо с превышением его предельного значения, нарушение ограничений по ГЭСВ и представление недостоверных сведений в кредитные бюро — то есть попытки обойти ровно те фильтры, о которых идет речь.

Для оставшихся участников качество отбора становится основным конкурентным параметром. Заемщик, отсеянный на входе, — это несостоявшаяся выдача; заемщик, пропущенный ошибочно, — это вклад в норматив, превышение которого стоит лицензии. Соответственно, ценность смещается от скорости зачисления, которая теперь ограничена нормативно, к точности оценки и к прозрачности условий, влияющей на возвратность не меньше, чем скоринговый балл.