Одна платформа для ИТ, HR и АХО: как SimpleOne ESM снижает расходы на поддержку

В основании платформы SimpleOne — единый технологический фундамент, над ним слой ESM с переиспользуемыми инструментами автоматизации сервисных процессов.

Казахстанский рынок корпоративной автоматизации движется в том же направлении, что и глобальный: компании перестают собирать процессы из отдельных «коробок» под ИТ, HR или финансы и переходят на единую платформу, покрывающую все сервисные функции сразу. SimpleOne ESM изначально спроектирована как единая платформа, которая позволяет объединить на одном технологическом ядре любые процессы бизнеса от классического Service Desk до полноценной автоматизации услуг другого подразделения. О том, что стоит за трендами рынка и какие возможности дает платформа, рассказывает Андрей Вишняков, директор по бизнес-продуктам SimpleOne (корпорация ITG), ITIL 4 Master, ITIL 3 Expert, Practitioner, автор РИТМ.

Почему бизнес смотрит шире, чем просто управление ИТ-услугами

Разрозненность систем — это прямая дорога к «бункерной культуре», когда HR, юристы, бухгалтерия и ИТ сидят в своих инструментах, теряют общую картину и начинают решать задачи в обход корпоративных систем, через теневой ИТ. Каждый стык между системами — это скрытая статья расходов на поддержку интеграций, которая редко попадает в исходный бюджет проекта.

В Казахстане к этой общей проблеме добавляется своя специфика. У большого числа компаний ИТ-процессы исторически строились на собственных самописных решениях: на старте это было логично — готовых недорогих инструментов под рукой не было, а свою систему можно было подстроить под себя как угодно. Проблема проявляется позже, когда развитие собственной системы завязано на одного-двух человек, при их уходе теряется понимание логики кода, документация обычно не успевает за изменениями, а любая новая функция требует, по сути, написания нового куска системы. Компания продолжает тратить бюджет на поддержку и доработки, но не получает взамен ни скорости, ни гибкости — платформа не растет вместе с бизнесом, а бизнес подстраивается под ограничения платформы.

Крупные западные ESM/ITSM-системы решают проблему гибкости, но создают другую: стоимость лицензий, интеграций и поддержки рассчитана на бюджеты совершенно другого порядка, привязана к валюте и требует постоянного взаимодействия с зарубежным вендором.

В результате нужна платформа доступная по цене и по количеству возможностей кастомизации. При этом нужно и не пропустить тренд рынка на ESM, где в центре ценность для потребителя услуги, будь то заявка на отпуск в HR или закупка оборудования через ИТ. Тренд отражается и на методологическом устройстве бизнес-процессов, и на архитектуре платформ автоматизации — современные решения проектируются как сервисные платформы с самого начала, где ESM — базовый слой, а не надстройка сверху.

Архитектура платформы SimpleOne

В основании платформы SimpleOne — единый технологический фундамент, над ним слой ESM с переиспользуемыми инструментами автоматизации сервисных процессов, выше — готовые бизнес-приложения под конкретные подразделения. Также есть сквозной слой GenAI-инструментов. За счет такой архитектуры логику не нужно собирать заново для каждого отдела: один раз настроенные процессы масштабируются на всю компанию, и без покупки отдельной лицензии под каждый новый модуль. Архитектура платформы позволяет быстрее вносить изменения в бизнес-процессы и избавиться от разрозненных инструментов.

ITSM: готовые процессы оказания ИТ-услуг

SimpleOne ITSM — одно из готовых бизнес-приложений на базе платформы SimpleOne. Решение позволяет использовать лучшие практики ITIL 4 для управления ИТ-услугами из коробки, поэтому команде любого уровня зрелости не нужно выстраивать процессы с нуля.

Обзор SimpleOne ITSM

Платформа содержит весь стандартный набор ITIL-процессов:

— Управление портфелем и каталогом услуг обеспечивает структурированное описание всех сервисов: поддержка полного жизненного цикла услуг от проектирования до архивации; удобный доступ через сервисный портал; единое окно для потребителей услуг.



Интерфейс SimpleOne: управление портфелем и каталогом услуг

— Управление изменениями обеспечивает своевременную реализацию изменений со снижением операционных рисков и минимальным прерыванием ИТ-услуг, в том числе за счет группировки запросов в пакеты для планирования комплексных внедрений.



Интерфейс SimpleOne: управление изменениями

— Управление обращениями, инфраструктурными и значительными инцидентами минимизирует влияние сбоев и восстанавливает работу услуг через омниканальный сбор обращений — от обычных до значительных инцидентов.



Интерфейс SimpleOne: управление инцидентами

— Управление запросами на обслуживание обеспечивает согласованное качество услуг за счет эффективной обработки типовых запросов через каталог, матрицы принятия решений



Интерфейс SimpleOne: управление запросами на обслуживание

— Управление проблемами снижает вероятность повторного возникновения инцидентов, устраняя их корневые причины.



Интерфейс SimpleOne: управление проблемами и известными ошибками

— Управление событиями и мониторинг позволяет наблюдать за стабильностью и производительностью системы, выявляя отклонения до того, как они перерастут в инцидент.



Интерфейс SimpleOne: управление событиями и мониторингом

— Управление пользовательскими вопросами классифицирует обращения сотрудников для дальнейшей обработки, создает единую точку входа для всех запросов.

Отдельно стоит выделить ИИ-помощника на портале самообслуживания, который позволяет сотруднику описать проблему естественным языком. Получив запрос, система сама определяет нужный процесс или отдел, находит ответ в базе знаний или выполняет типовое действие вроде сброса пароля — это снимает часть нагрузки с первой линии без расширения штата.

Обзор ИИ гида-помощника

При этом SimpleOne ITSM, как и любое другое бизнес-приложение на базе платформы, может быть связано с другими решениями. Например, интеграция ITSM с бизнес-приложением ITAM позволяет привязать инциденты к конкретным ИТ-активам, а связка с SDLC автоматически передает зафиксированный в Service Desk баг в бэклог разработку.

ESM: масштабирование сервисного подхода на HR, юристов и АХО

Если в ITSM поставщик услуги один, то ESM распространяет ту же логику на всю организацию: в SimpleOne своим портфелем услуг обладают HR, финансы, юристы, закупки, АХО и любое другое подразделение. Единая платформа устраняет барьеры между ними без докупки дополнительных модулей.

Центральный блок этого уровня — управление потоком создания ценности, в который входят полное описание услуг, многоуровневые SLA, зависимости между сервисами.

Платформа поддерживает работу с несколькими поставщиками услуг одновременно, включая внешних подрядчиков — это актуально для компаний, активно работающих с аутсорсингом и желающих видеть подрядчиков в общем контуре управления услугами, а не отдельно от него.

Управление конфигурациями (CMDB) построено на расширяемой модели данных (REM) и дает каждому подразделению — ИТ, безопасности, логистике, HR — возможность вести собственные модели конфигурационных единиц со своими атрибутами. При этом администратору не нужно просить разработчиков менять схему базы данных или писать SQL-миграции: всё настраивается через визуальный конструктор.



Интерфейс SimpleOne: управление конфигурациями (CMDB)

Сервисный портал ESM-платформы служит единой точкой входа для сотрудников, клиентов и партнеров, и платформа позволяет разворачивать неограниченное количество отдельных порталов под разные аудитории. ИИ-помощник, обученный на уровне ITSM, за счет единой архитектуры распространяется на весь бэк-офис без повторной разработки: тот же интерфейс годится для вопросов про отпуск, командировочные или согласование договора — система сама маршрутизирует запрос в нужный процесс.



Чат с ИИ-помощником на портале самообслуживания

Этот же уровень включает инструменты управления эффективностью — светофорные сбалансированные карты показателей (TBSC), модуль WTM для учета трудозатрат и распределения нагрузки в командах, а также базовые административные модули: задачи, финансы (бюджеты, ЦФО, закупки), базу знаний, контракты и организационную структуру компании.

GenAI: единый слой ИИ-автоматизации

В SimpleOne генеративный ИИ работает как сквозной слой платформы, использующий те же права доступа и данные платформы. Готовые инструменты — OCR, автозаполнение карточек (Smart Filling), классификация и суммаризация текста — подключаются прямо в конструктор процессов (workflow).

Для задач, которые нельзя заранее уложить в один алгоритм, используются ИИ-агенты: в отличие от жесткого workflow, они сами определяют, какие инструменты и в каком порядке применить для конкретной ситуации. Настроить такого агента можно через Low-code конструктор (агент встраивается как готовый блок в процесс) или через диалоговый интерфейс, просто описав задачу словами, — оба пути не требуют постоянного присутствия разработчика.



No-code конструктор рабочих процессов с готовыми блоками для интеллектуальной автоматизации

Важный момент для чувствительных данных — персональных, финансовых, медицинских: GenAI-компоненты можно развернуть целиком в инфраструктуре заказчика, без выгрузки данных во внешние облака.

Технологическая платформа: быстрое развитие без потолка

Все продукты SimpleOne стоят на одном технологическом фундаменте — наборе инструментов, которые переиспользуются всеми приложениями платформы. Компания не покупает фиксированный набор функций, а получает конструктор, который растет вместе с задачами бизнеса, без смены вендора и без пересборки системы с нуля.

Разработка строится на четыерх уровнях в одной среде:

1. No-code — скорость: аналитик и владелец процесса собирают модели данных, формы и статусы через drag-and-drop, без участия программистов.

2. Low-code — гибкость для команды внедрения: скрипты и правила настраивают бизнес-логику и нестандартные правила согласования сверх No-code-слоя.

3. Pro-code — снятие ограничений по сложности: разработчики заказчика получают полноценную среду для собственных интерфейсов, сквозных интеграций и пакетного тиражирования изменений. Pro-code написан на стандартном JavaScript, а не на проприетарном языке — это снижает порог входа для найма разработчиков.

4. SimpleGen — AI-инструмент, который генерирует код и конфигурацию по текстовому описанию задачи и сразу разворачивает изменения на стенде.

Все уровни работают на общей модели данных, поэтому решение, начатое аналитиком в No-code, можно постепенно довести до промышленного Pro-code приложения без переноса данных и повторного согласования с безопасностью. Для компаний, у которых уже есть внутренняя команда разработки, это означает, что накопленную экспертизу можно перенаправить на развитие платформы вместо исправления хрупкого legacy-кода.

Аналитика строится на том же конструкторе отчетов и дашбордов с поддержкой drill-down, фильтрации и печатных форм — данные берутся из той же модели, что и операционные процессы, без отдельного ETL-слоя. Для интеграций доступны REST, AMQP и gRPC, а MID-agent обеспечивает работу с внутренней инфраструктурой заказчика без необходимости открывать порты наружу; готовые коннекторы есть к 1С, Active Directory и корпоративным мессенджерам.



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Резюме

Для казахстанского бизнеса SimpleOne закрывает сразу две типовые проблемы рынка. Первая — тупик самописных систем: вместо бесконечной поддержки хрупкого legacy-кода и потери экспертизы при уходе разработчиков компания получает платформу с No-code, Low-code и Pro-code инструментами, где функциональность можно развивать своими силами — дешевле и быстрее, чем поддерживать написанное с нуля. Вторая — недоступность дорогих западных ESM-систем: платформу покупают на разумных условиях один раз, а дальше строят на ней практически любую автоматизацию — от первого Service Desk до полного охвата бизнеса — без покупки новых дорогих лицензий под каждую следующую задачу.

При этом эффект перехода на ESM можно измерить: по методике SimpleOne, для компании со штатом 600 человек потенциал оптимизации — от 15,5 млн тенге в год, а для холдинга на 7 000 сотрудников — от 117,8 млн тенге в год (расчет по курсу примерно 5,33 тенге за рубль на момент публикации). Оценить потенциальный эффект для своей компании можно самостоятельно в публичном калькуляторе экономической ценности внедрения ESM на сайте SimpleOne.