Hyper Cloud: локальное облако как рабочая альтернатива зарубежным платформам

Как перенести 50 терабайт данных платежного сервиса в локальное облако и не остановить платежи.

Когда речь идет о миграции в облако, главный вопрос для бизнеса обычно звучит так: как перенести работающую инфраструктуру, не остановив сервис и не создав новых рисков для данных?

На практике ответ на этот вопрос зависит от специфики бизнеса – требований к безопасности, объема данных, особенностей сетевой инфраструктуры и необходимости соблюдать регуляторные требования. Понять, как эти задачи решаются на практике, можно на примере миграции инфраструктуры платежного сервиса Simply в локальное облако.

Для платежного сервиса Simply этот вопрос был особенно чувствительным. Инфраструктуру требовалось перенести из публичного облака в локальное, при этом сохранить непрерывность работы, защищенные VPN-каналы с государственными органами и мерчантами (компаниями, принимающими платежи), интеграцию с физическим файрволом и требования к безопасности, включая соответствие PCI DSS и требования к мониторингу и защите инфраструктуры. В результате проект оказался не просто переносом серверов - в Hyper Cloud мигрировали более 50 ТБ данных, свыше 60 виртуальных машин, четыре Kubernetes-кластера и более 20 VPN-сетей.

Почему бизнесу важна локальная IT-инфраструктура

Успешный кейс цифровой карты Simply показал, что локализация в Казахстане снижает совокупную стоимость владения инфраструктурой более чем в четыре раза, сокращает сетевые задержки и полностью закрывает требования регулятора.

При этом экономия и соответствие требованиям регулятора — лишь часть причин, по которым компании рассматривают локальную инфраструктуру. Не менее важным становится вопрос контроля: где находятся критические системы и данные, от чего зависит их доступность и насколько быстро бизнес может восстановить сервис в случае сбоя.

Однако выбор облачной платформы — это не только экономика и соответствие законам. Это еще и вопрос контроля. Что происходит с бизнесом, когда его критическая инфраструктура завязана на зарубежные дата-центры и глобальных вендоров? Критическая IT-инфраструктура зависит от удаленной площадки, внешних сетей и глобального поставщика.

Когда платежный сервис перестает работать, для его пользователей это выглядит просто: приложение не открывается, платеж не проходит, операция зависает. Но за несколькими секундами ожидания может стоять сложная цепочка — серверы, базы данных, сетевые соединения, системы безопасности и дата-центры. Если один из элементов этой цепочки дает сбой, последствия могут почувствовать тысячи или даже миллионы пользователей.

Даже крупнейшие облачные платформы не застрахованы от сбоев. Поэтому для бизнеса вопрос заключается не в том, существует ли инфраструктура, которая никогда не падает. Такой инфраструктуры не бывает. Вопрос в том, как устроено резервирование, насколько быстро можно восстановить сервис и какие зависимости возникают у компании от внешней инфраструктуры. Насколько компания контролирует критическую инфраструктуру и может быстро восстановить сервис и что произойдет с ее данными, если в глобальной цепочке возникнет сбой.

Для казахстанского бизнеса к этому добавляется еще один фактор — локализация данных. Базы данных, содержащие личную информацию граждан РК, должны находиться в казахстанских дата-центрах. Именно на пересечении этих задач развивается Hyper Cloud, локальная облачная платформа Beeline Казахстан, которая предлагает бизнесу инфраструктуру и сервисы с размещением данных на территории страны.

«Компания может перенести существующую инфраструктуру в облако, разместить IT-инфраструктуру без покупки собственного оборудования, быстро запускать новые продукты и сервисы, масштабировать инфраструктуру, хранить и обрабатывать данные в Казахстане. Последнее особенно важно для финансового сектора и других компаний, работающих с регулируемыми данными. Сервис может предоставить GPU для искусственного интеллекта и помочь, если виртуальной инфраструктуры недостаточно», — отмечает Рауан Кабдрахимов, CEO Enterprise CO (входит в холдинг Beeline Казахстан).

В одном контуре компания может разместить инфраструктуру, базы данных, контейнеры и AI-нагрузки. Ресурсы можно масштабировать в зависимости от нагрузки, не проходя каждый раз полный цикл закупки оборудования. Для проектов, где компания использует искусственный интеллект или машинное обучение, это особенно важно: вычислительные мощности нужны для обучения моделей, их тестирования и запуска новых решений, а затем потребность в них может меняться.

От инфраструктуры до искусственного интеллекта: возможности Hyper Cloud

Таким образом, задача локального облака не ограничивается миграцией уже существующей IT-инфраструктуры. По мере развития AI-проектов бизнесу требуются новые типы вычислительных ресурсов – от виртуальных GPU до физически выделенного оборудования. И здесь требования компаний также могут существенно различаться.

Облачная модель не означает, что для всех задач подходит исключительно виртуальная инфраструктура. Для компаний с повышенными требованиями к безопасности или внутренними политиками, например, в финансовом секторе, может потребоваться физически выделенное оборудование.

Показательный пример — партнерский проект Hyper Cloud и ТОО «NovaCloud». В данном случае двум казахстанским банкам второго уровня потребовались GPU-мощности для запуска собственных AI-решений. Однако стандартной виртуальной среды было недостаточно: из-за требований внутренних политик безопасности вычислительные ресурсы и данные должны были размещаться на выделенной физической инфраструктуре.

Такой сценарий реализован в партнерском проекте Hyper Cloud и ТОО «NovaCloud». Два казахстанских банка второго уровня обратились за GPU-мощностями для запуска собственных AI-решений. Однако из-за требований внутренних политик безопасности вычислительные ресурсы и данные должны были размещаться на выделенной физической инфраструктуре, а не в виртуальной среде.

«Вместе с партнерами Hyper Cloud доставил два мощных физических сервера (по 8 GPU на каждом). В результате банки получили выделенную вычислительную инфраструктуру, соответствующую их требованиям к безопасности и размещению данных, и возможность развивать собственные AI-решения без необходимости самостоятельно проходить весь цикл создания такой инфраструктуры», — говорит Рауан Кабдрахимов.

Для Hyper Cloud этот проект стал основой для развития партнерства с NovaCloud: сейчас стороны прорабатывают расширение сотрудничества в рамках группы компаний Astana Group по направлениям IaaS и PaaS.

Другой сценарий – когда компании не требуется выделенная физическая инфраструктура, но нужны вычислительные мощности для конкретных AI/ML-задач. Здесь важна возможность получить доступ к GPU без капитальных затрат на покупку и содержание собственного оборудования.

У АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) потребность была иной: компании требовались GPU-ресурсы для разработки, обучения и запуска собственных моделей, но приобретение и содержание собственной вычислительной инфраструктуры не было оптимальным вариантом.

Hyper Cloud предоставил КЖК GPU-ресурсы. У компании появились вычислительные мощности без капитальных затрат на закупку собственной инфраструктуры и ресурсы непосредственно для AI/ML-задач.

Таким образом, кейсы NovaCloud и КЖК демонстрируют два разных подхода к использованию вычислительной инфраструктуры — в зависимости от требований конкретного проекта.

Эти два кейса показывают разные модели использования облачной инфраструктуры. В одном случае бизнесу необходимы физически выделенные мощности, поскольку требования безопасности не позволяют использовать виртуальную среду. В другом — компании важнее получить доступ к GPU-ресурсам без инвестиций в собственное оборудование. В обоих сценариях задача заключается в одном: предоставить бизнесу необходимую вычислительную инфраструктуру в соответствии с конкретными требованиями проекта.

Отдельное направление — вычислительные мощности для проектов в области искусственного интеллекта. Hyper Cloud предоставляет доступ к GPU, а для задач с повышенными требованиями к безопасности может предложить физически выделенную инфраструктуру, когда виртуальной среды недостаточно.

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