Пособие: как сделать правильный выбор ноутбука ASUS

Разобрали два полярных сценария — ультрабук, способный жить без розетки почти полтора дня, против практичной 16-дюймовой машины для тех, кому важен адекватный бюджет.

В начале текущего года почти по всем специализированным СМИ прошла волна громких заголовков, с примерно таким лейтмотивом: рынок ПК ждет стагнация из-за ожидаемого значительного подорожания компонентов, логистики и т. д. В общем, праздник отменяется. Но что-то пошло не так.

Первое — рынок. К счастью, рынок нашел в себе силы справиться с этим, в том числе, благодаря присущей ему гибкости, почти нивелировав эти тревожные тенденции. По факту сейчас прогностический консенсус смотрит более позитивно. Особенно в сторону мобильных ПК.

Второе — Artificial intelligence. Как бы мы на бытовом уровне ни смотрели с некоторой опаской на ИИ, именно он встал во главе этого тренда — спрос на современные устройства растет по большей мере по этой причине. И во многом, в том числе, благодаря тому что в образовательной среде меняется дискурс: если еще год назад он был почти безоговорочно смещен в сторону категорического неприятия ИИ в образовании, то сейчас, то тут, то там возникают академические «островки», где ИИ даже поощряется как дополнительный инструмент в мире, где вскоре без навыков работы с ним будет очень трудно найти место под солнцем на рынке труда. Нужно принять состоявшийся факт: ИИ — это тренд, и, пожалуй, один из самых сильных с момента появления интернета, если не превосходящий его по значимости. Иными словами, если бы для достижения цели создания ИИ нужно было создать интернет, его создали бы в любой реализации.

Вот с этой точки зрения и нужно рассматривать текущую ИИ-экосистему. В том числе, и с точки зрения мобильных устройств, готовых в нее комфортно встроиться.

Итак, в студии два устройства, которые обоснованно претендуют роль таковых: подготовленных, «заряженных», готовых стать частью этой самой экосистемой.

ASUS Zenbook 14

Новейший продукт 2026 года с аббревиатурой UX3480KA. Сама по себе линейка — самостоятельный бренд, что-то вроде ROG, хорошо узнаваемый и востребованный. В версии Zenbook 14 2026, ASUS продолжает развивать невероятно легкую «идею» и прочную инновацию алюмооксидной керамики (Ceraluminum). Она прекрасно зарекомендовала себя как часть устройств для суперактивного использования — дома, на работе, на отдыхе, при этом, высокие параметры износостойкости Ceraluminum позволяют устройствам намного дольше сохранять свой первозданный вид. Кстати, в новом поколении керамика доступна в трех цветах — розовом, серо-голубом и бежевом. Личные ощущения от Ceraluminum очень приятные — поверхность гладкая, при этом не маркая, никаких отпечатков или что-то в этом роде, что-то космическое — в общем, продукт нанотехнологий в реальном воплощении.

Компания позиционирует модель как «тонкий и легкий ультрабук премиального класса для повседневных бизнес-задач и активного мобильного использования».

И это, действительно, мобильный ПК, оснащенный 14-дюймовой матрицей ASUS OLED FHD WUXGA: разрешение 1920×1200, яркость 300 кд/м2, время отклика 0,2 мс, сертификация Display HDR True Black 500, глубина цвета до 1,07 млрд, широкие углы обзора. Дисплей сенсорный, относительная площадь экрана 89%, есть поддержка стилуса. В упомянутом корпусе из металла и керамики Ceraluminum он весит всего 1,2 кг, при толщине 16,9 мм, но обладает полным набором интерфейсов — от USB 4.0 Gen3 Type-C с поддержкой дисплея / питания (скорость обмена данными до 40 Гбит/с) и USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой дисплея / питания (скорость обмена данными до 10 Гбит/с) до USB 3.2 Gen1 Type-A (скорость обмена данными до 5 Гбит/с) и HDMI 2.1 TMDS.

Сердце мобильного ПК — новейший процессор AMD Ryzen AMD Ryzen AI 7 345 2.0 GHz (6 ядер, 12 потоков) + нейронный процессор AMD XDNA NPU + видеокарта AMD Radeon Graphics. Оперативной памяти — 24 ГБ LPDDR5X, накопитель — 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD.

ASUS Zenbook 14 оснащен великолепной мембранной подсвечиваемой клавиатурой с ходом клавиш 1,7 мм плюс высокоточный тачпад с поддержкой жестов. Забегая вперед, заметим, что на клавиатуре имеется выделенная кнопка Copilot (ИИ от Microsoft). Об ИИ в модели мы будем говорить особо, но избежать периодических упоминаний по ходу обзора не получится.

Идем дальше: камера — FHD ИК-камера с поддержкой Windows Hello; звук — массив микрофонов, встроенный спикер, технология интеллектуального усиления Smart Amp; беспроводные технологии — Wi-Fi 6E (802.11ax), 3 диапазона 2×2 + Bluetooth 5.4. Завершаем беглый обзор констатацией наличия батареи 70 Втч (4 элемента, литий-ионный аккумулятор).

То, что мы скажем дальше, это, скорее, что-то на уровне личных ощущений, поэтому, ценно.

Первое. Такая мощная начинка в тонком корпусе имеет цену — адекватную систему охлаждения. В ASUS Zenbook 14 увеличили диаметр вентилятора почти на треть, при этом воздушный поток увеличился в 1,8 раза (по сравнению в предыдущим поколением).

Дисплей — тут сказать нечего, у ASUS потрясающая экспертиза: отличная детализация, цветопередача, меньше вредного синего (на 70% меньше вредного синего света, чем ЖК-дисплеи), дисплей в ASUS Zenbook 14 выдает прекрасную картинку, в том числе за счет кинематографического цветового охвата. Следует отметить еще одну инновацию — экранный шарнир Easy Lift, который требует меньшего усилия для открывания. Актуально, особенно для детей.

Далее — военный стандарт надежности MIL-STD 810H. В этом стандарте более 20 испытаний, среди них такие, как тестирование функционирования при экстремальных температурах и влажности, в различных режимах атмосферного давления и т. д. Так вот, ASUS Zenbook полностью соответствует данному стандарту. При этом, в компании MIL-STD 810H — не самоцель. Идея — проверка на прочность, удовлетворенность качеством и прочностью изделия со стороны производителя. Для потребителя это означает, что у ноутбуков ASUS есть мощный задел прочности.

Наконец, искусственный интеллект. Напомним, что аппаратная часть в ASUS Zenbook 14, которая обеспечивает обработку соответствующих приложений — это встроенный в AMD Ryzen AI 300 нейропроцессор XDNA (в основном, хотя часть ложится и на сам CPU). Давайте глянем внимательнее, о каких именно приложениях идет речь.

ИИ-приложения ASUS для безопасности и качества звука. Веб-камера ASUS AiSense и шторкой приватности поддерживает адаптивное затемнение или отключение экрана с отслеживанием взгляда пользователя и адаптивную блокировку, а также систему трехмерного шумоподавления 3DNR и коррекцию освещенности во время записи видео.

Из этой же оперы — Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise Cancelation с массивом микрофонов значительно улучшает пользовательский опыт для звонков и видеоконференций для не самых идеальных условий.

Далее. Как мы отмечали ранее, в модели ASUS Zenbook 14 имеется выделенная клавиша для вызова цифрового ассистент Copilot, которой и ответит на вопросы, поможет с поиском и т. д. Вообще интеграция ИИ в Windows 11 выглядит достаточно широко. Тут и интеллектуальный поиск Recall по всему содержимому и истории использования, и синхронный перевод в субтитры с разных языков Live Captions, ИИ-помощник рисования Cocreator, функции супер-разрешения в играх Auto SR. Наконец, ИИ-функции Windows Studio Effects улучшают изображение во время видеозвонков, позволяя фиксировать взгляд собеседника, убирать шумы изображения и добавлять фон и стили.

Традиционные пару слов о портале MyASUS — своего рода суперхаба. Здесь компанией собран огромный стек задач по настройке, диагностики, обновления, оптимизации и технической поддержки устройства: от сети до дисплея, от режимов вентилятора до схем шумоподавления и производительности.

Наконец, гарантия. У ASUS есть очень интересное предложение — программа расширенной гарантии ASUS Perfect Waranty, которая защищает устройства от повреждений, не покрываемых стандартной гарантией производителя. Программа распространяется на ноутбуки ASUS, ROG и TUF, приобретенные с 1 января 2025 года, и обеспечивает защиту от случайных падений, повреждений из-за протека жидкостей, скачков напряжения и физических поломок. Чтобы воспользоваться преимуществами ASUS Perfect Warranty, пользователям необходимо создать учетную запись ASUS и зарегистрировать свой ноутбук в течение 90 дней с момента покупки.

Отдельный блок по безопасности (кратко). Что тут есть: процессор безопасности Microsoft Pluton, пользовательский пароль настроек BIOS, модуль TPM (Firmware), BIOS Booting User Password Protection, ИК-камера с поддержкой Windows Hello, пакет McAfee. Неплохо.

Итак, подытожим. ASUS Zenbook 14 (UX3480KA) — без всякого пафоса это продолжатель традиций одноименной линейки. А они, эти самые традиции, разумеется, имеются — линейка берет свое начало с 2011 года, как раз в момент появления концепции «ультрабук» от Intel. В условиях высочайшей конкуренции на рынке поддерживать их непросто, но у ASUS получается. Понятно, что продукт не дешевый, поэтому позиционируется как устройство для молодых профессионалов, ценителей хорошего дизайна и эргономики (реализованной даже в мельчайших деталях), передовой начинки и высококачественных материалов исполнения. И да, чуть не забыли. Как вы думаете, сколько ASUS Zenbook 14 способен проработать в автономном режиме (разумеется, без подзарядки)? 33 часа в режиме энергосбережения — еще немного и полтора суток! Кто еще может таким похвастаться?

Теперь посмотрим на другую модель. И забегая вперед отметим, что она не очень-то похожа на ASUS Zenbook.

Vivobook S16 (S5652MA)

В первую очередь бросается разница в формфакторах — да, Vivobook S16 — оснащен 16-дюймовым тонкорамочным дисплеем, вес его, разумеется, также выше — 1,5 кг против 1,29 у ранее рассмотренного продукта. Есть существенные различия и в аппаратной базе. Впрочем, предлагаю быть последовательными.

Итак, корпус — металлический, прочная конструкция. Это не «домашний» лэптоп, а устройство, созданное для работы в условиях активного использования: дом — офис — класс — аудитория — лекция и т. д. При этом Vivobook S16 широким набором интерфейсов: 2x USB 3.2 Gen1 Type-C, поддержка дисплея, питания (скорость обмена данными до 5 Гбит/с); 2x USB 3.2 Gen1 Type-A (скорость обмена данными до 5 Гбит/с), 1x HDMI 2.1 TMDS; 3,5 мм комбинированный аудиоразъем. Т.е. — все, что нужно для подавляющего спектра задач.

Упомянутый дисплей — IPS-матрица, 16 дюймов, WUXGA (1920×1200) 16:10, светодиодная подсветка, частота обновления 144 Гц, яркость 300 кд/м², 100% sRGB, имеет антибликовое покрытие, при относительной площадь экрана 90%. Кстати, специально разработанный экранный шарнир, позволяет раскрывать Vivobook S16 на 180 градусов.

В целом дизайн выглядит минималистским, что полностью в русле современных трендов — беспроигрышная классика, которая будет по вкусу самой широкой аудитории.

А вот и упомянутое аппаратное отличие: Vivobook S16 строится на экономичной платформе Intel — Intel Core 7 350 1,5 ГГц (6 МБ кеш-памяти, до 4,8 ГГц, 6 ядер, 6 потоков), нейронный сопроцессор — Intel NPU с производительностью до 17 TOPS. К слову, термопакет составляет всего 30 Вт (что позволяет использовать малошумные системы охлаждения — в случае с Vivobook S16 — это двухвентиляторная ASUS IceCool). Оперативной памяти 16 ГБ LPDDR5X, накопитель — 512 ГБ M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD. Имеется слот расширения — 1x M.2 2280 PCIe 4,0×4.

Клавиатура — отличная полноразмерная, с цифровым блоком, ход клавиш 1,2 мм. Тачпад — я бы сказал «огромный», это прецизионная матрица, которая будет оценена по достоинству, а при некоторой сноровке способна заменить компьютерную мышь в большинстве задач.

Что дальше? Камера — 1080p FHD, массив микрофонов (с системой интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling) и спикеры, беспроводные интерфейсы — Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.4.

Решения по безопасности, интегрированные в Vivobook S16: пользовательский пароль настроек BIOS; модуль TPM (Firmware); BIOS Booting User Password Protection; ИК-камера с поддержкой Windows Hello; McAfee. Кроме того, имеется интегрированный сопроцессор Pluton, разработанный Microsoft в сотрудничестве с изготовителями микросхем, который хорошо зарекомендовал себя в Xbox и Azure Sphere. Теперь его портировали и на PC. В ASUS Zenbook 14 но, разумеется, тоже имеется.

Тут также имеется суперприложение MyASUS с таким функционалом, как: обновление системы; TaskFirst; управление функциональными клавишами; Tru2Life; Splendid; профили вентиляторов; режимы зарядки; системная диагностика, и т. д.

И напомним, все эти возможности сконцентрированы в корпусе с толщиной 1,69 см при весе продукта — 1,5 кг.

Разумеется, возникает вопрос, а что с ИИ? В этой модели ASUS не акцента на аппаратную интеграцию AI-возможностей по аналогии с ASUS Zenbook, но они в полной мере реализованы на уровне операционной системы Windows 11 (тот же Copilot), так что будем считать, что инструменты таковые имеются на уровне базового программного обеспечения. И они от этого не становятся менее широкими.

Наконец, как и для предыдущей модели доступна программа расширенной гарантии ASUS Perfect Waranty, которая защищает устройства от повреждений, не покрываемых стандартной гарантией производителя. Не будем повторяться, больше деталей по этой ссылке.

Итак, несколько слов. Vivobook S16 — это прекрасно сбалансированный продукт для очень широкой аудитории. И бизнес, и студенты, и работники креативных профессий наверняка найдут в нем хороший баланс. Тут и классический дизайн, и внушительная матрица 16 дюймов, и металлический корпус, который позволит использовать устройство долгие годы в интенсивном режиме, и энергоэффективная платформа (до 15 часов в автономном режиме — т. е. полный рабочий день плюс еще 7 часов), и широкий набор интерфейсов, наконец, ИИ, который реализован на уровне программного обеспечения + ИИ-сопроцессор + фирменные разработки ASUS, полноразмерная клавиатура и большой тачпад, при очень скромном весе 1,5 кг.

Вместо послесловия

Итак, все встало на свои места. ASUS Zenbook 14 — статусное бескомпромиссное премиум-устройство, ориентированное на требовательную аудиторию, для которой имеет значение и статус, и производительность, и физические размеры, и вес устройства. При этом, для ASUS Zenbook 14 нет ограничений — топ-руководитель, учащийся или студент: как говорится, все в ваших руках. В то же время Vivobook S16 — это, как раз, компромиссное устройство, которое благодаря своим параметрам и цене, будет удовлетворять очень широкую аудиторию, в том числе студентов и учащихся, особенно тех, кому просто необходимо 16-дюймов великолепного дисплея (например, архитекторы, инженеры и проектировщики).