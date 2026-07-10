От Excel к цифровому и AI‑предприятию: как среднему бизнесу Казахстана выстроить единую экосистему SAP

Чтобы расти без операционного хаоса, бизнесу нужна не просто учетная система, а единая интеллектуальная экосистема.

ERP давно перестала быть атрибутом только крупных корпораций: сегодня она доступна и необходима для малого и среднего бизнеса в Казахстане. Вопрос не в том, нужна ли ERP, а какую систему выбрать и как внедрить ее быстро и с адекватным бюджетом. Современный бизнес требует гибкости, скорости и точных решений. Чтобы расти без операционного хаоса, компаниям нужна не просто учетная система, а единая интеллектуальная экосистема.

Сегодня такую инфраструктуру можно получить на базе решений SAP, отмечает Инга Прангишвили, директор ИТ-компании IBA IT Georgia. В статье мы опираемся на опыт международных и казахстанских проектов IBA Group, которые реализуются распределенными командами, в том числе из Астаны. Расскажем, как пройти путь от разрозненного учета к автоматизированному предприятию на единой базе данных и ИИ.

От Excel и «зоопарка» систем — к единой картине бизнеса

Чаще всего действующая ИТ-инфраструктура решает локальные задачи, но не дает целостной картины бизнеса. Практика международных проектов IBA Group показывает, что независимо от страны и отрасли, компании сталкиваются со схожими вызовами. Бухгалтерия работает в одной программе, продажи — в другой, склад — в третьей, а управленческая отчетность каждый понедельник собирается вручную в Excel. В такой ситуации данные в разных департаментах часто не совпадают, сотрудникам приходится одну и ту же информацию вводить в системы несколько раз, а каждое изменение в процессах требует доработок сразу везде.

Такая фрагментация данных замедляет принятие решений. Менеджмент не видит остатки на складах или маржу по направлениям в реальном времени, поэтому часто реагирует с задержкой. Чтобы закрыть новые потребности, компании постоянно дорабатывают текущие системы. И каждая доработка решает свою задачу, но и привязывает бизнес к подрядчику. Через несколько лет таких настроек накапливается столько, что содержать систему становится дороже и рискованнее, чем перейти на единую платформу.

«Переход к единой цифровой платформе позволяет не только устранить фрагментацию данных, но и создать основу для дальнейшего масштабирования бизнеса, развития аналитики и внедрения технологий искусственного интеллекта», — комментирует Инга.

Best Practices «из коробки»: как SAP сокращает время запуска ERP

Роль такой единой платформы для среднего бизнеса выполняет облачная система SAP Cloud ERP. Она объединяет финансы, закупки, продажи и склад в одной системе, но при этом не требует тех сроков и бюджетов, из-за которых средний бизнес обычно отказывается от ERP такого класса.

SAP Cloud ERP — это облачная ERP по модели подписки, которая готова к запуску без длительной первоначальной настройки. Система работает по стандартным принципам и подойдет для компаний малого и среднего бизнеса в Казахстане.

Три основных выгоды, которые получит бизнес от внедрения SAP Cloud ERP:

— Стандартизация процессов. Система предлагает сотни готовых преднастроенных бизнес-процессов на основании лучших мировых практик (Best Practices) для финансов, логистики, закупок и управления цепочками поставок, а также управление персоналом.

— Автоматические обновления. Обновления происходят на стороне SAP без остановки бизнеса. Бизнес всегда использует самые передовые инструменты и не несет затрат на поддержку локальной ИТ-инфраструктуры.

— Масштабируемость. Публичное облако позволяет мгновенно подключать новые филиалы, рынки и бизнес-единицы по мере роста компании.

Кому в Казахстане облачная ERP принесет максимум эффекта уже в первый год

Наибольший эффект получают компании, которые активно растут и хотят навести порядок в процессах:

— производственные предприятия;

— FMCG-дистрибьюторы;

— розничные сети;

— логистические компании;

— фармацевтика;

— холдинги с несколькими юрлицами или филиалами

В этих отраслях прозрачность запасов, финансов и цепочек поставок напрямую влияет на маржу.

При этом SAP Cloud ERP официально локализована для Казахстана: система поддерживает местный финансовый учет и работу с локальными электронными документами.

Месяцы, а не годы: как сократить сроки внедрения ERP до разумного горизонта

Внедрение масштабной ERP-системы в Казахстане больше не занимает годы. Теперь при стандартном сценарии процесс займет в среднем от 6 месяцев, в зависимости от готовности компании быстро принимать необходимые решения и адаптироваться под мировые практики. Кроме этого, за счет минимизации этапа тяжелого ИТ-консалтинга, затраты на внедрение снижаются до 40% по сравнению с классическими подходами.

ИИ‑агенты вместо рутины: как построить автономное предприятие

После запуска базовых процессов в ERP-системе компания может переходить к внедрению элементов автономного предприятия SAP Autonomous Suite, который включает:

— Автономные ИИ-агенты. Вместо сотрудников рутинные сквозные задачи выполняют узкоспециализированные цифровые ИИ-помощники. Они способны самостоятельно сверять счета, обрабатывать отклонения в поставках или проводить первичный скрининг контрагентов.

— Кросс-функциональное взаимодействие. ИИ-агенты свободно коммуницируют внутри единой системы, обмениваясь данными без участия человека и привлекая сотрудников только в критических ситуациях. Это называется управление по отклонениям.

— Единый пульт управления. Руководство контролирует работу компании и общается с ИИ-ассистентом на естественном языке, получая моментальные прогнозы и инсайты.

Любой искусственный интеллект и автономные процессы эффективны ровно настолько, насколько качественны данные, на которых они обучаются. Поэтому финальным контуром, объединяющим всю экосистему, выступает SAP Business Data Cloud.

Идеальная ИТ‑связка для Казахстана: ERP, Autonomous Suite и Business Data Cloud

Современная облачная ERP — не финальная точка проекта, а первый шаг к предприятию, которое умеет быстро адаптироваться и принимать решения на основе данных.

SAP Cloud ERP — это стандартизация процессов, прозрачность управления и фундамент для Business AI. Прогнозируемые сроки, подписная модель без капитальных вложений делают старт реалистичным для малого и среднего бизнеса в Казахстане.

Облачная модель снимает барьеры, из-за которых бизнес долгое время рассматривал SAP как недоступное решение. Сроки внедрения сократились с нескольких лет до месяцев, структура затрат стала прозрачной на старте, а локализация для Казахстана решает вопрос соответствия национальному учету и отчетности.