Wi-Fi без границ: в Казахстане появится национальный оператор

К 2027 году появится 20 тысяч точек доступа.

В Казахстане планируется создание национального оператора Wi-Fi, который обеспечит единый и безопасный доступ к интернету в городах страны. О таких планах было доложено на заседании правительства. Проект подразумевает развертывание сети на социально значимых объектах. Точки доступа появятся на пограничных постах, в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, а также в школах и медучреждениях, передает Liter.kz.

«Создаваемая нами инфраструктура становится платформой для развития цифровых сервисов и решений на основе искусственного интеллекта, поддерживая курс Казахстана на формирование AI-экономики», — сообщил руководитель Freedom Telecom Operations Кайрат Ахметов.

На первом этапе проект охватит 400 локаций в 10 городах. К 2026 году планируется расширить сеть до 10 тысяч точек доступа, а к 2027 году — до 20 тысяч.

Напомним — 22 мая 2026 года в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.