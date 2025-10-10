Со следующего года договоры с аграриям по подаче поливной воды будут заключаться в электронном формате

В настоящий момент разрабатывается биллинговая система.

В целях борьбы с «черным рынком» воды с 1 января 2026 года договоры между РГП «Казводхоз» и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

В настоящий момент разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью этой системы РГП «Казводхоз» будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня.

В ноябре текущего года планируется пилотное внедрение биллинговой системы.

«Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему», — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.