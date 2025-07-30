«Казахтелеком» озвучил ключевые итоги работы на корпоративном сегменте

По итогам полугодия исполнение плана начисленных доходов составило 102,7%.

В Дивизионе по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» подвели итоги работы за первое полугодие 2025 года. Совещание прошло под председательством члена правления, генерального директора Дивизиона Алибека Индыкбаева. В обсуждении приняли участие ключевые руководители направлений, а также главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов.

По итогам полугодия исполнение плана начисленных доходов составило 102,7%. В сегменте B2B — 102,4%, в B2G — 105,6%, в B2O — 101,5%. Среди драйверов роста были отмечены проекты в рамках государственной программы «Комфортная школа», участие в госзакупках, развитие телеком-услуг для компьютерных клубов и реализация быстроокупаемых проектов.

Директор по маркетингу и развитию Абылай Джумагельдинов озвучил результаты работы по реализации стратегически значимых проектов.

В рамках проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 217 школ, из которых 105 были сданы в 2024 году, и 76% (81 школа) из них уже обеспечены ВОЛС. В текущем году планируется строительство еще 112 школ. По нацпроекту уже проложено более 240 км волоконно-оптических линий связи. Работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

Также совместно с управлением образования Атырауской области ведется работа по развитию проекта NAZAR, который направлен на дальнейшее повышение качества образовательного процесса с применением ИИ.

С целью обеспечения услугами связи клиентов АО «Казахтелеком», расположенных в отдаленных и труднодоступных районах, прорабатывается вопрос по сотрудничеству с операторами низкоорбитальных спутниковых систем: Starlink, Amazon и OneWeb. В мае этого года в общеобразовательной школе села Азгир Атырауской области был запущен пилотный проект по обеспечению доступа к сети интернет с применением низкоорбитальных спутниковых систем. Низкоорбитальные спутниковые системы получат широкое применение в рамках обеспечения последней милей оталенных объектов.

Еще одним из ключевых достижений, представленных на совещании, стал успешный запуск республиканского канала L1 для АО «НИТ». Проект предусматривает создание сети L1 ONT с пропускной способностью 100 Гбит/с, обеспечивающей резервную магистральную инфраструктуру для 16 городов Казахстана.

Сегодня ДКБ успешно продолжает работу по продаже и организации транзитных каналов в направлениях Китай-Европа, Узбекистан и Туркменистан, а также предоставление доступа к пиринговым соединениям и локальным кэш-серверам операторам связи стран Центральной Азии. Заключено 14 новых контрактов с местными операторами на аренду каналов связи и доступ к интернету. Подписан договор с одним из мобильных операторов на 2025 год, в рамках которого был организован VPN-канал Франкфурт — Казахстан.

«Результаты первого полугодия убедительно демонстрируют профессионализм и эффективность команды ДКБ под руководством Алибека Индыкбаева. Благодаря слаженной работе дивизиона, удалось достичь высоких показателей и успешно реализовать ключевые инициативы. Это свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников, ответственности и нацеленности на достижение общих целей», — отметил главный административный директор АО «Казахтелеком» Ержан Мейрамов.