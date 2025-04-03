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    «Цифровая исполнительная надпись»: запуск пилотного проекта

    Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.

    3 апреля 2025 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Министерством юстиции запущен пилотный проект «Цифровая исполнительная надпись», направленный на защиту прав граждан и соблюдение нотариусами установленных требований при совершении исполнительных надписей, передает Учет.kz.

    Основные нововведения проекта:

    — Цифровизация процесса подачи возражений. Должники смогут оспорить исполнительную надпись онлайн через информационную систему «Мобильное правительство» в своем личном кабинете.
    — Автоматизация процедур. Подача возражений будет проходить в электронном формате с использованием электронной цифровой подписи.
    — Соблюдение принципа территориальности. Вся система настроена так, чтобы учитывать территориальную привязку нотариальных действий.
    — Прозрачность и законность взысканий.

    Новый механизм обеспечит контроль за правомерностью исполнительных надписей и упростит доступ граждан и организаций к нотариальным услугам в цифровом формате.

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