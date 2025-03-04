МЦРИАП и Tencent обсуждают сотрудничество

В министерстве цифрового развития прошла встреча с делегацией крупнейшей инвестиционной и венчурной компании Китая.

Стороны обсудили ключевые показатели, основные направления двустороннего сотрудничества и совместные проекты.

Tencent Holding Limited — китайская частная компания, основана в 1998 году, штаб квартира расположена в Шэньчжэне. Является одной из крупнейших инвестиционных и венчурных компаний Китая и всего мира. Дочерние компании Tencent, как в самом Китае, так и в других странах мира, специализируются на различных областях высокотехнологичного бизнеса, в том числе — различных интернет-сервисах, разработках в области ИИ и электронных развлечений. В июле 2020 года капитализация Tencent составила порядка 500 млрд долларов.

Минцифры планирует рассмотреть возможность коллаборации с Tencent и ее полноценный выход на казахстанский рынок. Это позволит привлечь новые технологии в страну, увеличит технологический потенциал инновационной системы, а также предоставит отечественным инноваторам дополнительный доступ к глобальной инновационной экосистеме.

Сегодня в рамках своей деятельности МЦРИАП значительно усилил работу по развитию искусственного интеллекта. При этом одним из ключевых проектов является создание международного центра Alem AI. Он станет точкой притяжения ИИ-инноваций, а также генератором ключевых ИИ-технологий. Планируется привлечение Bigtech компаний со всего мира для обмена опытом, обучения и реализации совместных проектов. На встрече стороны обсудили вопрос размещения офиса Tencent в Alem AI, а также подразделения Tencent AI lab, которая будет заниматься разработками и исследованиями в сфере ИИ.

Стороны также обсудили вопросы создания и расширения дата-центров в РК, участие Tencent в инфраструктурных проектах, развитие локальной облачной платформы для государственного и частного секторов.

Одним из важных направлений работы Минцифры является кибербезопасность и защита персональных данных. В этой части рассматривались вопросы защиты от DdoS-атак, мошенничества, вредоносного контента, а также обмен опытом и технологиями, Security Cloud и AI-модели.

Министр Жаслан Мадиев также затронул темы развития цифровой экономики и IT-экосистемы, в том числе — развитие AI в стране, участие в акселераторах, образовательных проектах, запуск совместных лабораторий, поддержка инициатив в eCommerce, финтех и тд.