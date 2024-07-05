«Ирина Кайратовна» станет хэдлайнером крупнейшего в Центральной Азии научно-музыкального фестиваля IQ BBQ

IQ BBQ пройдет 24 августа в центре Алматы, на территории стадиона СТК.

Популярная казахстанская группа «Ирина Кайратовна» станет музыкальным хэдлайнером фестиваля IQ BBQ, который пройдет впервые 24 августа в центре Алматы, на территории стадиона СТК. В программе фестиваля — выступления ведущих ученых и звезд научпопа, большой концерт, выставка роботов, арт-инсталляции, детские лаборатории и многое другое.

Рэп-группа «Ирина Кайратовна», известная своими юмористическими треками «5000», «Чина», «Arriva» и «Wu Kang», выступит на главной музыкальной сцене IQ BBQ. Концерт группы станет финальной точкой программы фестиваля.

Ранее научно-музыкальный фестиваль IQ BBQ объявил первую волну спикеров и артистов. В лектории фестиваля выступят американский астрофизик, специалист в области космологии и директор проекта Origins университета штата Аризона Лоуренс Краусс, химик-тиктокер и победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Улан Усенов, писатель, научный журналист и разрушитель биологических мифов Александр Панчин, физик-теоретик и специалист по квантовой физике Алексей Федоров, теоретик искусства и современный художник Дмитрий Гутов, доктор биологических наук и член Academia Europaea Михаил Гельфанд, директор по развитию искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов и многие другие.

На музыкальной сцене помимо «Ирины Кайратовны» выступит синти-поп группа Moldanazar.

IQ BBQ — это open-air пространство для неформального общения ученых, популяризаторов науки, представителей технологического бизнеса, деятелей искусства и жителей Алматы. Программа фестиваля — это несколько тематических зон: лекторий от звезд научпопа; арт-инсталляции; выставка роботов; интерактивная зона для всей семьи с мастер-классами, научной лабораторией и игротекой; фудкорты; музыкальная сцена и многое другое.

Билеты по сниженной цене доступны по ссылке.