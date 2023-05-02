До Игр Будущего – 300 дней

В международном турнире, который объединит спорт и технологии, примет участие 2000 спортсменов из более чем 100 стран.

В Москве и Казани запустили индикатор обратного отсчета «300 дней до Игр Будущего» — главного фиджитал-события грядущего года. В церемонии приняли участие Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов.

Игры Будущего — международный турнир, в котором примет участие 2000 спортсменов из более чем 100 стран. Он пройдет впервые в истории и ознаменует собой новую реальность в спортивном мире. Игры Будущего объединяют спорт и высокие технологии, позволяют динамично развиваться традиционным спортивным дисциплинам и расширяют возможности человека с использованием цифровых инноваций.

Соревнования продлятся девять дней, с 23 февраля по 2 марта 2024 года. Они пройдут в Казани и объединят 16 гибридных дисциплин.

Следить за мероприятием можно на канале t.me/myfuturesport. Сайт проекта Gofuture.games.