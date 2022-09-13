В Нур-Султане прошел семейный, научно-популярный фестиваль PRO.NRG FEST

Он собрал свыше четырех тысяч участников.

Впервые в Казахстане состоялся фестиваль науки, искусства и технологий PRO.NRG FEST, который можно было посетить всей семьей. Столица подхватила мировую тенденцию последнего десятилетия, когда масштабные научные фестивали уверенно заявили себя самым ярким способом популяризации науки. Формат научно-популярного уикенда отвечает главной идее фестиваля — продвижение науки и новых методов в образовании среди самой широкой аудитории: школьников, родителей и учителей.

PRO.NRG FEST проводится по инициативе образовательного фонда «Caravan of Knowledge», который развивает в Казахстане STEAM-образование. Фестиваль организован при поддержке Министерства просвещения РК, компании «Шеврон» и издания о современных трендах в образовании Peremena.media. Программа фестиваля была разработана так, чтобы дети, учителя и родители нашли ответы на свои вопросы и вдохновились на новый учебный год. Посетители фестиваля получили уникальную возможность выбрать своего спикера и зарядиться энергией знаний — погрузиться в информационный поток лекций, получить навыки на мастер-классах, увидеть научные шоу.

Также в рамках фестиваля состоялся финал национального этапа First Global Challenge — мирового чемпионата по робототехнике среди школьников. Команда-победитель отправится представлять Казахстан на мировом первенстве в Женеве среди более 190 команд из 160 стран.

«Мы убеждены, что такие фестивали, как PRO.NRG.FEST — это один из лучших форматов, который позволяет повысить интерес к науке, новым технологиям, эффективным образовательным решениям у казахстанцев. Мы объединили на одной площадке молодых ученых, популяризаторов науки, креативных педагогов, которые продвигают в Казахстане самые передовые образовательные практики», — говорит Зарина Биюмбаева, руководитель образовательного фонда «Caravan of Knowledge».

«Фонд „Caravan of Knowledge“ и компания „Шеврон“ запустили очень важную программу по поддержке STEAM-обучения. Министерство всегда готово поддерживать такие образовательные инициативы, которые смогут подготовить новое поколение ученых и инженеров. Но любые изменения начинаются с учителей, которые готовы постоянно учиться новому и передавать актуальные знания детям», — отметил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

PRO.NRG FEST — как это было

Активности для детей

Казахстанский учитель химии с аудиторией в TikTok 1 млн подписчиков Улан Усенов провел красочное научное шоу на открытом воздухе и доказал, что химические опыты похожи на магию. А учитель из Италии Пьетро Олла совместил научные эксперименты с цирковыми и театральными приемами, устроив настоящий перформанс для детей. Британский ученый Майкл Лондесборо рассказал о «пластиковом веке», в котором мы все живем и объяснил, какие новые и прочные материалы и полимеры создают ученые в лабораториях.

Активности для подростков

Ученик 12-го класса Ерасыл Тауекел рассказал сверстникам, как он прошел программу NASA и мотивировал подростков изучать космос. IT-архитектор Microsoft Kazakhstan Санжар Мырзагалым объяснил, что такое искусственный интеллект и как думают машины. А руководитель РНПЦ «Дарын» Ануар Унайбеков провел лекцию о том, как устроено олимпиадное движение в Казахстане, и как любой школьник может начать карьеру олимпийца и открыть для себя двери в лучшие вузы мира.

Активности для родителей

Финансовый консультант Медер Аматов поделился с родителями инструментами, которые помогут семье накопить деньги на учебу в вузе даже в условиях инфляции. Арт-консультант Влад Слудский провел лекцию о симбиозе науки и искусства, который открывает новые карьерные перспективы для творческих детей. Бизнес-тренер Аркадий Цукер провел тренинг о системном мышлении, которое помогает двигаться вперед и добиваться целей.

Активности для учителей

На фестивале прошли специальные мастер-классы для педагогов от экспертов SEAMEO STEM-ED. Это региональный центр STEM-образования в Таиланде при Организации министров образования Юго-Восточной Азии. Их интенсивная программа помогла учителям из 36 казахстанских школ обучиться принципам STEM-обучения и внедрять новую методику на своих занятиях. Заместитель председателя правления НАО «РФМШ» Алмас Ордабаев рассказал о том, как сделать школы творческими лабораториями, где дети получают всестороннее развитие. Эксперт по коммуникациям Латина Сатарова провела лекцию, как учителю построить личный бренд и рассказывать о своей работе в медиа.

Креативные уроки — для всех

Также на фестивале прошла специальная выставка креативных учителей, где были представлены научные STEAM-проекты и образовательные решения от лучших казахстанских педагогов.

Даже самую скучную тему можно преподавать интересно. На фестивале это доказал Жанат Рахмани, который провел лекцию об истории Казахстана, сравнив средневековые ноу-хау и изобретения с современными стартапами и разработками. А учительница математики и информатики Бегайым Мұрат провела интерактивное занятие и показала, как научить искусственный интеллект распознавать животных. Биотехнолог Жанар Нуртолеу объяснила, как наше тело вырабатывает энергию, и какие еще удивительные биохимические процессы проходят в организме.