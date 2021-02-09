МВД обсуждает использование водителями цифрованных удостоверений

В Казахстане прорабатывается вопрос оцифровки удостоверений личности граждан, чтобы их можно было использовать так же, как документы на бумажных носителях

Казахстанцам планируют разрешить носить с собой оцифрованные документы вместо обычных, и предъявлять их полиции в случае необходимости. Об этом рассказал заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел Серик Тусупов. Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения, передает Sputnik.

«Что касается цифровых документов — сейчас министерством цифрового развития такие сервисы цифровых документов развиваются. Но в соответствии с законом о документах, удостоверяющих личность, к ним относятся пока только материальные объекты. Но эта работа продолжается. Цифровые технологии не стоят на месте, будут развиваться, их правовой статус также будет меняться. Поэтому в дальнейшем мы не исключаем возможность, что можно будет использовать цифровые документы», — рассказал Серик Тусупов на брифинге в МВД.

Напомним — 13 февраля в Казахстане вступает в силу указ, позволяющий не носить с собой водительские права и техпаспорт. При необходимости водитель может предъявить полиции удостоверение личности или другие документы.

«Что касается документов, удостоверяющих личность, есть определенные категории, всего 12 видов документов по закону относятся к документам, удостоверяющим личность. Студенческий билет туда не входит, но водитель может, кроме удостоверения личности, показать паспорт», — сказал замглавы комитета.

Он также рассказал, что может сделать водитель, если сотрудник полиции потребует предъявить бумажные права.

«Если сотрудник полиции будет требовать предъявить документы, вы можете позвонить по номеру „102“, можете позвонить в подразделение собственной безопасности, можете оспорить составление административного протокола в судебном порядке. Здесь ваши права не ограничиваем. Но до каждого сотрудника доведены нормы нового закона, проведен инструктаж, поэтому таких инцидентов не будет», — заверил Тусупов.