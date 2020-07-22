Назначен вице-министр торговли и интеграции Казахстана

Выпускница Кембриджа будет отвечать за цифровизацию.

Постановлением правительства Асель Жанасова, экс-директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана», была назначена на должность вице-министра торговли и интеграции РК, передает «Курсив».

Асель Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. В 2010 году окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК «Болашақ», в 2014 году — магистратуру Кембриджского университета, МГУ имени Ломоносова по программе «Executive Management».

С 2010 года по 2014 год работала специалистом по информационным технологиям, менеджером управления по информационным технологиям, директором департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. В 2014–2016 гг. занимала должность советника директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК, заместителя директора департамента цифровых технологий Национального банка. В 2016–2017 гг. была председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг „Зерде“». В 2017–2018 гг. работала советником управляющего Международным финансовым центром «Астана». С 2018 года по настоящее время занимала должность управляющего директора по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана».