Google представила топ запросов 2019 года в Казахстане

Каким был 2019 год глазами казахстанских пользователей поисковой системы?

Традиционно в конце года Google анализирует миллионы поисковых запросов, чтобы выяснить, что чаще всего искали пользователи. В компании представили итоговый рейтинг самых популярных запросов казахстанских пользователей за 2019 год.

Самым популярным поисковым запросом Google уходящего года стал «Игра престолов 8 сезон» — финальный сезон культового сериала вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников в Казахстане и мире. Также в первой десятке — казахско-русский переводчик, континентальная хоккейная лига, финальная часть «Мстителей», сериалы «Ветреный» и «ИП Пирогова». Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовала информация о знаменитостях и политиках.

«Персоной года» стала Юлия Началова, популярная телеведущая, певица и актриса, внезапно скончавшаяся в начале года. На втором месте — Касым-Жомарт Токаев, ставший вторым президентом Республики Казахстан. Первый президент Казахстана также вошел в топ-запросов в категории «Персона года». Кроме того, казахстанцы искали информацию о Владимире Зеленском, Жанар Хамитовой, Децле, Амиржане Косанове, Алле Вербер и Билли Айлиш.

В тройку лидеров среди фильмов в 2019 году вошли «Мстители. Финал», «Король Лев» и «Джокер». Казахстанцы искали информацию о третьей части мультфильма «Как приручить дракона 3», фильмах на основе комиксов «Аквамен» и «Капитан Марвел», а также «Оно 2» и «Малефисента: Владычица тьмы». Кроме того, в десятку вошли последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и картина «Зеленая книга», получившая Оскара в номинации «Лучший фильм» уходящего года.

В категории «Сериал года» лидером стал последний сезон сериала «Игра престолов». Казахстанцы по-прежнему отдают предпочтение турецким и южнокорейским сериалам, поэтому в Топ-10 вошли сериалы «Ветреный», «Жестокий Стамбул», «Любовь напоказ» и дорамы «Отель дель Луна» и «Изящная семья». Также в 2019 году среди казахстанцев были популярны сериалы «Чернобыль», «ИП Пирогова», «Острые козырьки» и «Ивановы Ивановы».

Задавая вопрос «Что такое?», казахстанские пользователи Google чаще всего хотели узнать, что такое подагра. Также в тройке лидеров запросы «VPN» и «Эпитет». Кроме того, казахстанцы хотели узнать, что такое снюс, хобби, олицетворение, анимизм, постер, сонный паралич и искусственный интеллект.

В категории «Покупка года» в 2019 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Кроме того, казахстанцев интересовало, как приобрести авиабилеты, билеты в кино, авиакомпании Fly Arystan и на матч «Манчестер Юнайтед — Астана». Казахстанцы вновь искали информацию о покупке дома в Алматы и квартиры в Караганде, а также кондиционера, электросамоката и авто в Армении.

Полностью список самых популярных запросов 2019 года в Казахстане выглядит так: