Биометрическая аутентификация защитит мобильные платежи на сумму 2,5 трлн долларов к 2024 году

Распознавание отпечатков пальцев, радужной оболочки глаз, голоса и лица будет все активнее использоваться в мобильных платежах.

Согласно новому отчету Juniper Research, к 2024 году биометрическая аутентификация будет использоваться для обеспечения безопасности транзакций мобильных платежей на сумму 2,5 триллиона долларов. Это почти на 1000% больше по сравнению с той суммой, на которую будут осуществлены транзакции с использованием этого метода до конца 2019 года (228 млрд долларов). Исследователи отмечают, что к 2024 году примерно на 90% смартфонов будет присутствовать возможность биометрической аутентификации. Однако ожидается, что менее 30% этих телефонов будут действительно использоваться для аутентификации бесконтактных платежей, что связано с распространением бесконтактных карт.

Кроме того, в отчете говорится, что в будущем вступят в силу несколько стандартов оплаты и протоколов, которые повысят использование мобильной биометрии. В частности, требование 3D Secure 2.0 для двухфакторной аутентификации побудит продавцов использовать биометрию, чтобы упростить процесс оплаты на различных платформах.

«Биометрия традиционно использовалась для личных бесконтактных платежей. Однако с ростом потребности в „плавной“ аутентификации на всех каналах mCommerce мы ожидаем, что более 60% биометрически проверенных платежей будут сделаны дистанционно к 2024 году», — отметил автор исследования Джеймс Моар.

Интересно, что рост таких транзакций будет, в основном, ограничен устройствами Android, так как iOS в настоящее время не поддерживает WebAuthn-аутентификацию. В связи с этим использование биометрии для мобильных платежей на устройствах, не поддерживающих iOS, вырастет вдвое быстрее, чем на устройствах iOS.