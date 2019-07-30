Эксперты высоко оценили показатели Кселл за второе полугодие 2019

Под управлением «Казахтелекома» как нового акционера оператору удалось добиться прорывных результатов.

26 июля АО «Кселл» опубликовало результаты работы за второй квартал и первое полугодие 2019 года. Компания показала рост практически по всем основным показателям. Под управлением «Казахтелекома» как нового акционера оператору удалось добиться прорывных результатов, операционные и финансовые показатели начали стабилизироваться, одновременно создавая прочную основу для будущего роста. В компании отмечают: впервые за пять лет был преодолен негативный тренд в показателях по сервисной выручке и достигнут значительный рост в 6,7% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Общая выручка за отчетный период выросла на 4,3%, что стало самым большим показателем роста с 2013 года.

К слову, финансовые показатели во втором квартале были подкреплены успешной реализацией стратегии по переходу от «количества к качеству». Отток абонентов с низким ARPU привел к изменению абонентской базы с 10,1 миллионов в конце июня 2018 года до 8,7 миллионов более прибыльных абонентов с высоким уровнем ARPU. Во втором квартале смешанный ARPU вырос на 21%, вслед за 9,5% ростом в первом квартале 2019 года, и составил 1309 тенге. Это, главным образом, обусловлено растущим количеством абонентов, выбирающих пакетные предложения, которые в настоящее время составляют почти половину всей абонентской базы. Последний раз существенный рост ARPU наблюдался в 2014 году. При этом оператор продолжит фокусироваться на пакетных предложениях, которые, как показала практика, являются наиболее оптимальным решением в условиях стагнирования отрасли. Именно благодаря продуманной экономической политике менеджменту компании и удалось показать отличные результаты, даже несмотря на непростую рыночную ситуацию.

Эксперты телекоммуникационного рынка уже высказали свое мнение относительно озвученных цифр. Назначение СЕО компании Каспарса Кукелиса стало знаковым для оператора, и представленные результаты это уже продемонстрировали. Прошедший квартал стал своеобразным «экзаменом» для нового менеджмента оператора.

«Казахтелекомом» перед новым менеджментом «Кселла» поставлены определенные бенчмарки, которые уже отразились в показателях. Интересно, что под управлением новым акционером в лице «Казахтелекома», эффективность компании оказалась заметно выше, чем в период иностранного менеджмента. Эксперт считает, что причина кроется в разнице подходов к управлению, как персоналом, так и ресурсами: «В отличие от иностранного деликатного, но интеллигентно-мямлящего и сомневающегося стиля, который, несомненно, хорош в благоприятные годы, в кризисной ситуации все-таки нужны ручное и быстрое управление, что позволяет пресечь и пересечь застойно-депрессивный период», — отметил Нуркен Халыкберген, эксперт телекоммуникационного рынка.

Результаты «Кселл» демонстрируют положительную динамику на рынке сотовой связи за долгое время. Таким образом, менеджмент «Казахтелекома» не только сумел справиться с поставленной задачей, но и оптимизировал затраты на 1,4 млрд тенге, что особенно важно в свете ожидаемого IPO.

Кстати, интересен пункт, касающийся развития сети компании и недавнего разрыва соглашения с Beeline. Это привело к штрафу в размере 14 миллиардов тенге. Однако, уверен эксперт, это не «обескровит» Кселл.

«Но самое интересное, менеджмент, выбрав вместо количества качество абонентской базы, только выиграл. Вырос на 21% показатель ARPU — средний доход в расчете на одного пользователя — 1309 тенге на одного абонента. Отмечу, что ранее этот показатель не демонстрировал столь существенного роста», — продолжает эксперт.

«Качественный клиент придет только на качественный продукт, а для этого нужно создать нормальный продуктовый сервис, делать вложения в развитие сети — отсюда и объяснение отказа от совместного развития с другими игроками. Самостоятельно контролируемое развитие сети лучше, поскольку, чем больше согласований с большим количеством задействованных лиц, тем медленнее развитие, а это очень важный фактор. Почему важно техническое развитие сети?! Нужно понимать, что есть следующие тренды: впереди не за горами 5G, растущий объем интернет-трафика, постоянный рост количества смартфонов в сети, изменение поведения абонентов (больше даты, чем голоса) — думаю, что техническим вопросам во второй половине 2019 года менеджмент уделит не меньше внимания, чем вопросам общей оптимизации расходов», — считает Нуркен Халыкберген.

Подводя своеобразный итог, эксперт высказывает уверенность в будущих положительных изменениях финансовых показателей оператора. Итоги третьего и четвертого кварталов покажут, укрепится ли растущий тренд дохода, выручки и чистой прибыли. «Но пока картина происходящих изменений в компании за долгое время радует и вселяет надежду на улучшение», — заключил он.