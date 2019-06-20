В Казахстане появился первый MNVO-оператор

izi предлагает два пакета услуг без абонентской платы и срока действия.

ТОО «Кар-Тел» запустило на основе своей сети виртуального оператора сотовой связи «izi». Как заявили в компании, мобильный цифровой оператор будет отличаться от классических операторов тем, что весь сервис предоставляется онлайн. Вместо офисов продаж и обслуживания используется мобильное приложение, а Call-центр заменила поддержка в чате.

Чтобы стать клиентом izi, достаточно скачать приложение на смартфон. Именно в нем и будет осуществляться подключение, управление услугами и весь остальной сервис. Вместе с тем, подчеркивается, что izi находится на этапе бета-тестирования. Число услуг пока небольшое, но их список обещают расширять, включая «фишки, которых пока не ни у одного другого оператора».

Сейчас izi предлагает два пакета услуг без абонентской платы и срока действия, куда входит 10 (1600 тг) или 30 Гб (3000 тг) интернета, куда можно добавить 100 (400 тг) или 300 минут (900 тг) звонков, а также SMS и доступ в соцсети за отдельную абонплату.

Подключиться к оператору можно прямо на сайте, выбрав интересующий набор услуг и желаемый номер телефона. После этого на мобильный номер текущего оператора будет выслано SMS со ссылкой на приложение, где продолжится регистрация.