    IX Международный банковский форум. Баку

    Одна из самых престижных финансово-банковских платформ региона.

    Мероприятие пройдет 19 — 20 ноября 2025 года
    Место проведения — Азербайджан, г. Баку, Baku Marriott Hotel Boulevard

    IX Международный банковский форум (IBF 2025) состоится в Баку. Тема форума — «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг».

    На IBF 2025 будут обсуждаться ключевые темы:

    — Надежный, безопасный и устойчивый банкинг
    — Новые тенденции и программы лояльности следующего поколения в банковской сфере
    — Цифровые горизонты: переосмысление банковской деятельности через инновации
    — От открытого банкинга к открытому финансированию: создание объединенной экосистемы данных
    — Мгновенные, инклюзивные и интеллектуальные платежи
    — Более умный банкинг: искусственный интеллект, данные и следующая волна автоматизации
    — Кибербезопасность и предотвращение мошенничества — защита цифровых финансов
    — Современные операции на капитальных рынках и инвестиции

    Форум, как одна из самых престижных финансово-банковских платформ региона, продолжит успешную традицию стимулирования сотрудничества и диалога. Прогнозируется участие представителей примерно 30 стран, включая около 150 иностранных участников. В общей сложности ожидается участие примерно 1 600 посетителей и 300 компаний-участников. Эти показатели вновь подчеркивают значимость IBF 2025 как ключевой платформы для международного сотрудничества и обмена знаниями.

    IBF 2025 — уникальное финансово-банковское мероприятие, в котором принимают участие все руководители банков Азербайджана. Форум объединяет разнообразную группу участников, включая регуляторов, банки, финтех-компании, ассоциации, международные финансовые организации, местные посольства, академических экспертов, представителей ведущих компаний, лиц, принимающих решения, и лидеров мнений.

    Организатор — GBM Events
    +994 50 667 25 25

