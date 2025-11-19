IX Международный банковский форум. Баку

Одна из самых престижных финансово-банковских платформ региона.

IX Международный банковский форум (IBF 2025) состоится в Баку. Тема форума — «Надежный, безопасный и устойчивый банкинг».

На IBF 2025 будут обсуждаться ключевые темы:

— Надежный, безопасный и устойчивый банкинг

— Новые тенденции и программы лояльности следующего поколения в банковской сфере

— Цифровые горизонты: переосмысление банковской деятельности через инновации

— От открытого банкинга к открытому финансированию: создание объединенной экосистемы данных

— Мгновенные, инклюзивные и интеллектуальные платежи

— Более умный банкинг: искусственный интеллект, данные и следующая волна автоматизации

— Кибербезопасность и предотвращение мошенничества — защита цифровых финансов

— Современные операции на капитальных рынках и инвестиции

Форум, как одна из самых престижных финансово-банковских платформ региона, продолжит успешную традицию стимулирования сотрудничества и диалога. Прогнозируется участие представителей примерно 30 стран, включая около 150 иностранных участников. В общей сложности ожидается участие примерно 1 600 посетителей и 300 компаний-участников. Эти показатели вновь подчеркивают значимость IBF 2025 как ключевой платформы для международного сотрудничества и обмена знаниями.

IBF 2025 — уникальное финансово-банковское мероприятие, в котором принимают участие все руководители банков Азербайджана. Форум объединяет разнообразную группу участников, включая регуляторов, банки, финтех-компании, ассоциации, международные финансовые организации, местные посольства, академических экспертов, представителей ведущих компаний, лиц, принимающих решения, и лидеров мнений.