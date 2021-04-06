Palo Alto Networks — Развивайте свой бизнес безопасно. Онлайн

Серия вебинаров от Тайгер Оптикс по решениям для безопасной цифровой трансформации.

Цифровая трансформация стала реальностью. Современные цифровые технологии позволяют значительно повысить эффективность и производительность предприятий. Но вместе с тем значительно вырастает риск кибер-угроз, что делает обеспечение кибербезопасности все более трудной задачей.

Присоединяйтесь к серии вебинаров компании Тайгер Оптикс «Palo Alto Networks. Развивайте свой бизнес безопасно», и вы узнаете, как лучшие в своем классе решения помогают организациям следовать цифровой трансформации безопасно.

Участие в вебинаре будет интересно CIO, CISO, ИТ-директорам, директорам и специалистам по информационной безопасности. Видеозаписи всех вебинаров будут доступны зарегистрированным с корпоративной почты участникам.

Расписание вебинаров:

03 марта, 11:00 — Cortex XSOAR. Оркестрация и автоматизация SOC.

17 марта, 11:00 — NGFW. Межсетевые экраны нового поколения со встроенным машинным обучением.

07 апреля, 11:00 — Prisma. Защита контейнеров и облачных сред.

21 апреля, 11:00 — Новые подписки для вашего NGFW. Защита IoT, безопасность DNS и корпоративная DLP.

Зарегистрируйтесь на всю серию вебинаров на одной странице, и вам не нужно будет запоминать дату каждого вебинара — мы автоматически напомним о ближайшем вебинаре.