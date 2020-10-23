PROFIT Healthcare Day. Алматы

Информационные технологии в здравоохранении — конференция для владельцев, руководителей и ИТ-директоров медицинских учреждений.

Говоря об информатизации в здравоохранении, крайне важно понимать, на каком этапе находятся сейчас медицинские организации в Казахстане. Информационные технологии становятся в настоящее время одной из важнейших составляющих здравоохранения, однако процесс их внедрения в отечественную медицину находится на начальном этапе.

Организации сферы здравоохранения накапливают огромные объемы данных, однако эта информация до сих пор используется крайне неэффективно. А ведь переход на электронный документооборот — это далеко не все инновации, доступные в данной отрасли. Автоматизация рабочего места врачей, внедрение электронных медицинских карт, применение новейшего медицинского оборудования и технологий, внедрение телемедицины — мировые тренды, к которым следует стремиться и Казахстану. Во многом это поднимет на новый уровень качество медицинской помощи, а также уровень и качество жизни населения.

В рамках PROFIT Healthcare Day мы обсудим, что собой представляет современная казахстанская медицина и какие самые наболевшие вопросы возможно решить путем внедрения инноваций.

Хэштег мероприятия #ProfitHealthcareDay

Контактное лицо для партнеров — Бибигуль Джусангалиева.