Digital Health. Нур-Султан

Выставка станет площадкой для обмена знаниями и установления новых деловых контактов.

24-25 октября в Нур-Султане на территории EXPO, в павильоне С3.5, состоится крупное цифровое событие 2019 года. Выставка Digital Health станет площадкой для обмена знаниями и установления новых деловых контактов, откроет возможности цифрового мира и станет своего рода катализатором для внедрения цифровых идей в повседневную жизнь. Основные направления работы Digital Health — здравоохранение, наука, социальная сфера.

В деловой части программы запланированы выступления более 100 спикеров, среди которых — Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК, Олжас Абишев, вице министр здравоохранения по цифровизации, и Артур Ван Дизен, возглавляющий ЮНИСЕФ в РК. Кроме того, в выставке примут участие такие компании, как Damumed, Philips, 1 °C, Ericsson, Microsoft, IBM и др.

Основные цели мероприятия:

— Создать «мост» между представителями бизнеса, молодежи и госструктур для обмена идеями и установления плодотворного сотрудничества;

— Организовать площадку для представителей разных возрастов, разного социального положения и продемонстрировать последние разработки в сфере информационных технологий, медицины, науки и т. д.;

— Стать платформой для интенсивных курсов по самым разным направлениям человеческой деятельности (мастер-классы, коучи, интервью).

Гости Digital Health смогут не только узнать о новейших тенденциях в сфере цифровизации здравоохранения, но и пообщаться с иностранными инвесторами и бизнес-ангелами, найти партнеров для своего бизнеса и завести деловые знакомства.