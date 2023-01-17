Интервью с руководителем департамента развития ИТ-решений в Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan об интеграционном бизнесе компании.

С апреля 2022 г. Кирилл Чеханков занял должность руководителя департамента развития ИТ-решений в Konica Minolta Business Solutions Kazakhstan. В рамках продолжающейся цифровой трансформации это должно помочь объединению экспертизы в области консалтинга по ИТ-решениям по направлениям, связанным с интеграцией разнообразного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, обработкой данных и видеоаналитикой. Мы задали Кириллу несколько вопросов о том, чем будет заниматься его департамент и каким опытом располагают его сотрудники.

— Кирилл, вероятно, для кого-то будет открытием то, что Konica Minolta является не только поставщиком офисного и промышленного печатного оборудования. Расскажите подробнее про решения, за которые отвечает департамент.

— Сразу отмечу, что департамент отвечает за решения, которые характеризуют Konica Minolta не как классического вендора, а скорее как системного интегратора. Это часть международной стратегии развития компании, реализуемой по всему миру.

Всего у Konica Minolta есть пять глобальных направлений деятельности. Два из них связаны с печатью — офисной и промышленной. Третье — это медицинское, которое в Казахстане пока не представлено. Наш департамент отвечает за два оставшихся. Первое из них — это внедрение ИТ-решений. Как правило, оно является бизнесом в области ИТ-интеграции различных решений для автоматизации деятельности заказчиков. Второе — все, что связано с видео.

— Это направление появилось в результате приобретения MOBOTIX?

— Да, именно так. Konica Minolta приобрела контрольный пакет акций немецкого производителя интеллектуальных IP-камер видеонаблюдения MOBOTIX в 2016 году. Это приобретение стало базисом для реализации различных решений по захвату, обработке и анализу видео. MOBOTIX — довольно известный европейский производитель, выпускающий высококачественные камеры видеонаблюдения для разных сфер применения и задач. Например, в Германии камеры MOBOTIX — одни из самых востребованных для домохозяйств. Эти камеры хорошо представлены в розничных магазинах электроники. То есть, эти решения подходят не только для промышленного и корпоративного рынков, но и для потребительского — в частности, для создания домашних систем видеонаблюдения для охраны периметра частных домов.

Что касается ИТ-решений, то для их внедрения мы можем положиться на накопленную экспертизу при многочисленных внедрениях в странах СНГ. Наша команда — распределенная, мы покрываем 5 часовых поясов, многие задачи мы решаем в дистанционном формате.

Среди ключевых моментов, на которые мы делаем акцент — автоматизация жизненного цикла документов на самых разных стадиях. Это та категория, которая исторически является одной из самых сильных среди направлений нашей деятельности. На каждой из стадий жизненного цикла документов мы можем предложить внедрение оптимального набора инструментов, начиная с внутренней системы распознавания. Причем исходные данные заказчика могут быть абсолютно любыми — бумажные документы, содержащие текстовые данные, видеопоток, голос и т. д. Концепция «распознай, что угодно» — это базовый принцип для внедрения наших решений для автоматизации жизненного цикла документов. Классический случай — внедрение систем оцифровки бумажных архивов документов и создания электронных архивов.

Интересно, что когда мы говорим об электронном архиве, то каждый заказчик понимает этот термин по-своему. Для кого-то речь идет о том, что из занимающих 200 «квадратов» шкафов с бумажными документами нужно создать цифровое хранилище с возможностью поиска в нем. Для кого-то — это уже существующее распределенное электронное хранилище документов, которое нужно правильно организовать и систематизировать. Мы же, будучи экспертами в этой области, можем быть полезны на самых разных стадиях цифровой трансформации документооборота.

При создании электронного архива нужно не только структурировать данные и обеспечить возможность поиска по ним, но и реализовать возможность отказа от ручного ввода в дальнейшем с помощью систем для автоматизации ввода данных за счет аналитики данных, проходящих через сканер и систему распознавания. На выходе мы получаем разобранные и структурированные данные в том виде, который требуется заказчику. Подобные проекты с применением технологий OCR и RPA в последние несколько месяцев мы реализовали у ряда заказчиков: от крупных сервис-ориентированных организаций, например, сервиса доставки еды Delivery Club, до образовательных учреждений, например, РАНХиГС.

В жизненном цикле документов после распознавания мы обычно выделяем фазу интеграции. Потому что, взаимодействуя с заказчиком, мы понимаем — у него уже есть определенный набор информационных систем, которыми он привык пользоваться. В эту среду нам необходимо встроить свои решения. За последние несколько лет мы сделали сотни «коннекторов» к различным системам, начиная от ERP-систем (SAP, «1С», «Галактика» и т. п.) и заканчивая самыми разными системами класса СЭД, внутреннего учета, сервисными и др.

— То есть, начиная работать с Konica Minolta, заказчики могут не опасаться, что им придется отказаться от уже внедренных систем и наработок по автоматизации?

— Да, абсолютно верно. Формат полной замены уже существующих решений — это всегда стресс для заказчиков, поэтому мы его не практикуем. Мы понимаем, что у заказчика есть определенные и пока не решенные задачи в области документооборота или распознавания, и предлагаем именно для них свои решения, которые интегрируем с уже используемыми заказчиком системами. Конечно, если заказчик готов обсудить стратегию общей цифровизации «с чистого листа», мы можем взяться и за это, поскольку располагаем полным набором решений, но никому не навязываем такого подхода.

— Из каких этапов состоит ваша работа при реализации проекта по автоматизации?

— С точки зрения общего подхода в рамках проектирования с самого начала очень важно определить границы. То есть заказчик может просто попросить внедрить систему электронного документооборота, не конкретизируя деталей. Наша задача, как экспертов, выслушать постановку задачи и задать ряд правильных вопросов для того, чтобы сузить границы проекта. Именно на этапе проектирования рождается частное техническое задание, которое станет основой договора. Это позволяет нам избегать нередкой для проектов автоматизации ситуации, когда заказчик недоволен реализацией проекта. Все дело в том, что уже к моменту подписания договора мы хорошо понимаем ожидания заказчика, а он понимает, каков будет результат. Если же в ТЗ при описании, например, типов документов остаются фразы «и другое», «и тому подобное», говорить о четких границах уже не приходится. Мы просто не приступаем к реализации проектов, для которых заказчик настаивает на подобных «открытых» формулировках. Для нас, как интегратора, подобные описания не позволяют четко интерпретировать требования к проекту.

Конечно, бывают и исключения, когда мы понимаем, что требования «размыты», но речь идет, например, об инвестиционных проектах или начале работы с новым заказчиком на новом рынке, важных для нас с точки зрения перспективы. Тогда мы понимаем, что дальнейшее масштабирование этого проекта оправдает дополнительные работы и инвестиции на начальном этапе. С этой точки зрения, интеграция для нас — это второй блок на этапе жизненного цикла документов, который мы выделяем.

Третий блок — это процессная автоматизация. А на стыке интеграции и процессной автоматизации еще есть программные роботы. Мы часто рассказываем про них, как про инструменты для автоматизации рутинных операций. Но с их помощью можно автоматизировать и часть разработки. Когда у компании-заказчика этап разработки достаточно длинный — от 3 до 18 месяцев, тогда программные роботы могут быть не только средством автоматизации рутинных операций, но и являться аналогом веб-сервисов. Это позволяет реализовать интеграцию не нативно, когда интеграция выполняется с помощью веб-сервисов, а условно «альтернативно» — на уровне программных интерфейсов. Поэтому мы выделяем программную роботизацию как отдельную категорию. Если говорить про внедрение программных роботов, то и здесь у нас есть опыт взаимодействия с самыми разными платформами с учетом множества факторов — от бюджетов заказчика до импортонезависимости.

Сделаю важное замечание — любые направления, о которых мы сейчас говорим, для Konica Minolta являются видами деятельности, в которых компания чаще всего выступает интегратором. Это важно потому, что у нас нет любимых вендоров. Мы отталкиваемся от требований заказчиков. Если, например, он говорит, что ему нужны СУБД и ОС, независимые от решений Microsoft, мы можем обеспечить реализацию на базе PostgreSQL и Linux. И для нас это является триггером, чтобы задать ряд уточняющих вопросов для формирования ТЗ.

— Что вы считаете своим преимуществом перед компаниями, специализирующимися на разработке инструментов автоматизации?

— Мы всегда выполняем своеобразный субъективно-объективный анализ задачи заказчика. Субъективный потому, что для заказчика мы все-таки остаемся внешним исполнителем, поэтому с его стороны к нам должен присутствовать определенный уровень доверия. Но мы объективны потому, что никакой вендор программных решений, заинтересованный в продвижении именно собственного продукта, такого анализа заказчику не предоставит. У нас же такой задачи нет — мы выберем оптимальную для конкретного заказчика платформу с учетом его задач и требований.

Например, при реализации функционала распознавания, мы можем выбрать из пяти разных «движков», имея опыт их интеграции. Один из них разработан в Konica Minolta, и по нему мы также можем считать себя вендором. Но предложим мы для внедрения именно тот, который лучше всего подойдет под задачи заказчика. «Движок» обычно способен распознавать документы на любых языках, включая русский и казахский. Причем документы могут быть многоязычные.

— Давайте вернемся к автоматизации процессов…

— У нас есть отдельная практика, связанная с внедрением систем документооборота. И здесь мы выделяем шесть приоритетных направлений.

Первое — автоматизация канцелярского делопроизводства (задачи регистрации входящих и исходящих документов). Второе связано с договорным процессом. Обеспечивается эффективная организация процессов согласования и движения документов. Так, например, для крупного монетарного предприятия мы уже несколько лет занимаемся планомерным проектом развития СЭД, который стартовал как раз с обозначенного пункта. В рамках проекта мы обосновали и защитили экономическую целесообразность внедрения еще на этапе планирования и добились поставленных целей в результате реализации проекта, существенно оптимизировав внутренние процессы согласования и маршрутизации документов. Третье — это организация оборота финансовых и юридически значимых документов с использованием цифровых подписей. Четвертое связано с электронным архивом, когда мы полноценно внедряем систему электронного архива и на ее базе автоматизируем ряд процессов. Пятое — это организация электронного оборота технических документов. Как правило, здесь речь идет о специфических компаниях, таких, как проектное или архитектурное бюро. И для них это направление имеет первостепенное значение, а мы его для себя выделяем в отдельное. Здесь есть своя специфика — организация распознавания документов вплоть до формата А0, извлечение информации из штампов и т. п., интеграция с PDM- и PLM-системами. В этой области мы делали значимый проект для производственной государственной организации, реализовав внедрение комплексной базы знаний с механизмом поиска по содержимому документов. И последнее направление — кадровый документооборот, в ходе внедрения которого он становится безбумажным. По этому направлению мы имеем большой опыт, включая реализацию очень крупных проектов для компаний с десятками тысяч сотрудников.

— Какие еще блоки вы выделяете?

— Еще один блок связан с хранением данных. Например, у вас уже есть электронных архив, но требуется его тегировать, атрибутировать, организовать эффективную аналитику. Помимо того, что мы умеем делать все это, мы можем также полноценно реализовывать интеллектуальный поиск. И в этой области мы являемся крупнейшим интегратором на территории СНГ. При реализации проектов подобного типа фактически создается «корпоративный Google». Например, у вас есть ряд источников данных, а мы можем сделать так, чтобы интеллектуальный поиск в них выполнялся через единую поисковую строку. Через нее можно выполнить абсолютно любой поисковый запрос по внутрикорпоративным источникам данных. Так, как вы привыкли делать это в интернете.

Мы также выделяем как отдельное направление блок внедрения сервиc-десков (Service Desk). Сама компания Konica Minolta — сервисно-ориентированная. Например, по направлению печати у нас масса контрактов на основе покопийной оплаты, по которым мы обеспечиваем полное обслуживание — от установки оборудования до замены расходных материалов и ремонта. Что касается сервис-десков, то этой темой мы занимаемся более 10 лет, а начали с разработки и внедрения собственного сервис-деска. После этого мы начали предлагать подобные решения своим заказчикам.

У нас есть эксперты, сертифицированные в соответствии с лучшими практиками на основе новейших стандартов ITIL 4. Изучив то, как обстоят дела у заказчиков, они помогают выстроить основанные на лучших мировых практиках регламенты при внедрении новых ИТ-решений. При этом, по желанию заказчика, могут быть сохранены уже устоявшиеся в компании процессы, но еще на этапе аналитики наши эксперты могут предложить внедрить более эффективные и современные, основанные на стандартах ITIL. Например, по опыту ряда уже реализованных проектов, нам удавалось отказаться от ряда ненужных процессов у заказчиков, выполнявшихся только потому, что так исторически сложилось.

В ряде IT Service Management (ITSM) наши проекты не раз отмечались как «Проект года». Так было в 2021 г., когда для компании, занимающейся ресторанным бизнесом, на основе ранее внедренного нами небольшого решения класса ITSM нам удалось развернуть решение уровня Enterprise Service Management (ESM). В итоге каждое подразделение большой компании стало сервисным по отношению к другим подразделением. В результате, обратившись через сервис-деск бухгалтерии компании, сотрудники могли оперативно получить справку, необходимую для банка, а в сервис-деске кадровой службы — документы, требующиеся для подачи на визу.

У нас также есть активно развивающееся направление информационной безопасности. Это могут быть как решения, контролирующие только бумажный документооборот, так и более широкие. Речь идет о решениях, выполняющих разные функции по защите — от ограничения доступа к бумажным документам и закрытия периметра до перекрытия электронных каналов возможных утечек, а также определения источников утечек, если таковые произошли. В банковском секторе мы активны в реализации проектов по защите данных, успешно помогаем препятствовать мошенническим активностям, внедряя антифрод.

Кроме того, в контексте аналитики данных мы, обладая опытом работы с нейросетями, можем выстраивать сложные системы, для которых не важно, что является входными данными: бумажные документы, аудио или видео. Речь может идти о проектах, в рамках которых требуется организовать поиск и переработку ряда сущностей в неструктурированных документах. У нас также есть опыт реализации интеллектуальных голосовых помощников и ботов с последующей их интеграцией в различные внутренние сервисы. Голосовые сообщения принимаются, распознаются, фиксируются и передаются нужным адресатам внутри компании. Есть разные истории, связанные с обработкой видеопотоков. Речь, например, может идти о контроле транспортных потоков — автомобильных и железнодорожных. А для одного из заказчиков, занимающегося производством еды, мы реализовали распознавание типов продукции, автоматически подсчитывая точное количество каждого типа для их внутреннего учета. Мне вспоминается и производственный кейс, когда мы сделали автоматическое распознавание и подсчет количества видов металлоконструкций. В другом случае подобный подсчет был реализован при выпуске сигарет. Разумеется, мы реализуем и другие виды видеоаналитики — от охраны периметра до распознавания лиц в толпе.

— А как дело обстоит с реализацией ИТ-проектов в Казахстане?

— Почти по каждой из тем, которые мы обсудили, у нас есть успешно реализованные проекты в Казахстане (в области железнодорожного транспорта, документооборота розничных сетей и финансовых организаций и др.). В плане цифровизации страна опережает многих соседей. В этом помогает то, что в Казахстане нет предубеждений в отношении иностранных решений — здесь готовы использовать лучший мировой опыт. Об этом свидетельствуют и результаты авторитетных аналитических отчетов Gartner в области ИТ. У нас большие планы по развитию в странах СНГ, и Казахстан становится для нас штаб-квартирой для всего постсоветского пространства.