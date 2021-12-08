В чем ценность продуктового мышления для бизнеса? Работа с гипотезами

Когда в очередной раз задумаетесь над тем, как преодолеть хронический дефицит хороших бизнес-идей, попробуйте взглянуть на проблему глазами продуктолога.

Говоря об эффективности этого подхода, я опираюсь на собственный предпринимательский опыт, а также предыдущий стаж работы на позиции менеджера проектов и продуктов, включая период консалтинга в казахстанских банках. Я также преподаю менеджмент продуктов в онлайн-школах SkillFactory и Product Live, и это дает мне хорошую обратную связь от людей, которые недавно приобщились к этой идеологии.

Бизнес-процесс становится продуктом

Когда мы говорим о продуктовом мышлении, то имеем в виду не узкий нишевый алгоритм, придуманный в пику традиционному проектному менеджменту, а целостный набор принципов гибкого реагирования на любые изменения.

На первый взгляд, такая очевидная мысль вовсе не стоит того, чтобы посвящать ей отдельные статьи и лекции. Но как показывает практика, над нами зачастую довлеют правила традиционного проектного управления. А это значит, что процессы внутри большого проекта не рассматриваются как отдельные виды бизнеса, которые можно масштабировать и даже унифицировать для удобства пользования.

Чтобы изменить этот порядок вещей, впору заниматься не отдельными процедурами в производственной текучке, а что-то делать с самим мышлением. И в основе этой «перенастройки мозгов» лежит простая идея: научиться относиться к любому рядовому бизнес-процессу как продукту.

Почему бизнес нуждается в гипотезах

В качестве хорошей иллюстрации продуктового подхода я выбрал такой немаловажный аспект ведения бизнеса, как генерация полезных решений. Дело в том, что для продуктолога любая идея или гипотеза — это в первую очередь продукт. И как любой продукт, гипотеза должна пройти апробацию.

Для этого я обычно выстраиваю пул гипотез, в котором каждая мысль, достойная проверки, проходит стадию классификации и полевого эксперимента. Однажды такая кропотливая работа помогла моей собственной IT-студии выбраться из тупика позиционирования.

Это было в самом начале пути, когда мы бесплодно ходили по компаниям, предлагая услуги по созданию цифровых продуктов. И в ответ слышали пресловутое «извините, мы вас не знаем», либо предложение сделать работу почти бесплатно, «ради портфолио».

Так продолжалось до тех пор, пока однажды не родилась гипотеза о радикальном переносе фокуса на внешний мир. Мы просто задались вопросом: «А что, если при стремительно растущем тренде предложений со стороны заказчиков за пределами Казахстана вовсе необязательно „нарабатывать“ портфолио на местном рынке?»

Действительно, специфика международного рынка аутсорсинга такова, что зарубежных клиентов главным образом интересует не красиво оформленный послужной список исполнителя, а его текущие объективные параметры и навыки. Которые, между прочим, легко поддаются оценке и верификации.

Так вот, гипотеза успешно прошла проверку, и через некоторое время наша студия из обычной группы молодых энтузиастов превратилась в динамично растущего экспортера цифровых продуктов.

Работа с пулом гипотез

Независимо от того, где и при каких обстоятельствах родилась ваша бизнес-идея, она требует немедленной фиксации. Обычно я использую для этого раздел «Избранное» в мессенджере Telegram. Затем идеи переносятся в сервис управления проектами Notion. В вашем случае это может быть любая другая среда для обработки данных (уверен, что вы прекрасно владеете одним или множеством таких инструментов).

Скопировав гипотезы в Notion, я группирую идеи по двум критериям: для срочной и долговременной обработки. Обычно сам процесс проверки большинства гипотез не занимает больше 2-3 часов активной работы. Изредка, конечно, попадаются решения, требующие длительного исследования и экспериментов, поэтому действовать придется на свой страх и риск.

Но в любом случае, работа с каждой идеей должна проводиться до тех пор, пока не будет доказана или опровергнута её продуктивность, желательно с минимальными трудозатратами.

Применительно к изложенному выше кейсу о выборе экспортной модели бизнеса моя работа с гипотезой началась с нетворкинга во всех доступных мне каналах: поиск зарубежных знакомых в контактной книге, переписка в LinkedIn, Telegram и т. д.

Я обращался ко всем иностранцам с информацией о том, чем мы занимаемся, параллельно отслеживая сообщения в группах соцсетей о поиске разработчиков. В итоге удалось заполучить шесть лидов, и два из них конвертировались в продажи. Так мы апробировали нашу идею, которая послужила ключом, открывшим двери в мир экспорта цифровых продуктов.

Превращение мысли в решение

Хотелось бы дополнить сказанное еще одним случаем из нашей практики, где ясно видны все этапы превращения рабочей гипотезы в бизнес-процесс, доступный всей компании.

Итак, в какой-то момент перед моей студией встал насущный вопрос — как улучшить присутствие на сайтах рейтинговых агентств типа Clutch? Опыт показывал, что зарубежные работодатели, озабоченные поиском хороших аутсорсинговых команд в странах СНГ, весьма заинтересованы в подобных сервисах. За счет грамотно выстроенной системы объективных отзывов о том или ином исполнителе потенциальному заказчику легко ориентироваться в огромной массе IT-компаний, готовых взяться за его заказ.

Но вот беда — некоторые наши клиенты, даже вполне удовлетворенные готовым продуктом, не спешили оставлять отзыв о нашей работе на этом сайте. Перспектива заполнять ревью на английском языке тоже радовала не всех.

Устав от такой нерасторопности, мы решили попробовать облегчить партнерам общение с Clutch. Сформулированная нами гипотеза звучала так: «Если отстроить и упростить процесс написания отзыва, включая даже перевод текста на английский язык, то это увеличит вероятность успешного заполнения ревью до 90%».

С этой целью мы разработали в Notion форму опросника и начали проверку гипотезы. Как выяснилось, клиенту действительно импонировало такое участие в решении его (а на самом деле нашей) проблемы, и он всегда находил лишние пять минут на заполнение формы. Затем мы самостоятельно переводили текст на английский и высылали ему уже готовый к публикации отзыв. Убедившись, что отзыв переведен корректно, клиент делал «copy-paste» в Clutch, и вуаля — отзыв на нашу работу внесен в рейтинговую систему!

Таким образом, мы разбили (декомпозировали) задачу на две части, сделав за клиента ту часть работы, в которой заинтересованы в первую очередь. А гипотеза превратилась в обычную процедуру и заняла достойное место в бизнес-процессах всей студии.

Эксперимент против бюрократии

Как видите, гипотезы могут быть полезны на любом этапе воронки продаж, даже после совершения сделки. И помимо дополнительной выручки, практический опыт позволяет лучше изучить нелинейное движение потребителя по воронке продаж. То есть всегда можно выявить один или несколько процессов, которые следует декомпозировать, чтобы облегчить работу с «узким горлышком», тормозящим бизнес.

Далее полученное решение можно «оцифровать», то есть обернуть в простую удобную оболочку или интерфейс, как это мы проделали с шаблоном формы в предыдущем примере. Так достигается нужная степень унификации удачной идеи.

Главное помнить, что работа с гипотезами не терпит промедления и бюрократии. Излишнее бумаготворчество зачастую отвращает талантливых менеджеров от новаторской деятельности. Поэтому не будьте как некоторые руководители компаний, которые на словах декларируют гибкий подход, а на самом деле выстраивают кучу барьеров на пути инноваций.