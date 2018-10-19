PROFIT Healthcare Day 2018 19.10.2018 Фоторепортаж с прошедшей в Алматы конференции PROFIT Healthcare Day 2018, посвященной цифровизации медицины. Свежие новости Поликлиники Казахстана перейдут на безбумажный формат с 1 января К концу 2017 года в Казахстане появятся первые электронные паспорта здоровья Электронный паспорт здоровья внедрят в Казахстане до конца 2018 года Электронный паспорт здоровья внедряется в Казахстане Больницы Казахстана перейдут в 2018 году на электронный документооборот У каждого гражданина Казахстана будет электронный паспорт здоровья Электронный паспорт здоровья внедрят в Казахстане до конца 2018 года Электронный паспорт здоровья внедряется в Казахстане Больницы Казахстана перейдут в 2018 году на электронный документооборот У каждого гражданина Казахстана будет электронный паспорт здоровья Казахстанцы смогут проверить платежи за медицинскую страховку онлайн 72% медучреждений Актюбинской области готовы к переходу на электронный формат Больше новостей Статьи ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Обзор Huawei Mate20 lite: 4 камеры с искусственным интеллектом Сага о трех камерах: Huawei P20 lite Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии Телеком на перепутье Саша Лекович, Кселл: идет очень быстрый рост потребления LTE-трафика ЦОДы: тренды в мире и в Казахстане Обзор Huawei Mate20 lite: 4 камеры с искусственным интеллектом Сага о трех камерах: Huawei P20 lite Асет Нурпеисов, Buhta.kz: земные задачи облачной бухгалтерии Телеком на перепутье Саша Лекович, Кселл: идет очень быстрый рост потребления LTE-трафика Больше статей