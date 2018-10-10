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23,7 млн га земли оцифровано в РК

Elcore Launch Astana

Партнерская конференция Elcore в Астане.

Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana Elcore Launch Astana

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