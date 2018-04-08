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67% жителей РК активно пользуется банковскими картами

PROFIT Cloud Day 2018

Фоторепортаж с конференции PROFIT Cloud Day 2018, посвященной облачным решениям для бизнеса.

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