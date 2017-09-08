PROFIT Print Day 2017 08.09.2017 Фоторепортаж с конференции по B2B-решениям печати PROFIT Print Day 2017, прошедшей в Алматы. Свежие новости PROFIT Print Day — уже в эту пятницу! PROFIT Print Day: современные решения печати помогут бизнесу экономить. Видео PROFIT Print Day 2016: оптимизация печатной инфраструктуры В Астане прошла конференция бизнес-инноваций Samsung Прямой эфир: PROFIT Print Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео PROFIT Print Day 2016: оптимизация печатной инфраструктуры В Астане прошла конференция бизнес-инноваций Samsung Прямой эфир: PROFIT Print Day 2017 PROFIT Retail Day 2017: ритейл выживет только в связке с ИТ. Видео Крутые модераторы на PROFIT Retail Day 2017 PROFIT Industry Day 2017: как предприятиям соблюсти баланс между информатизацией и безопасностью? Больше новостей Статьи Печать без границ Canon imageRUNNER C3025i — большие возможности для малого бизнеса Батыр Маханбетажиев, Казахтелеком: модернизация сегодня — рост стоимости завтра Михаил Полунецкий, Canon: мы многократно перевыполнили планы Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Печать без границ Canon imageRUNNER C3025i — большие возможности для малого бизнеса Батыр Маханбетажиев, Казахтелеком: модернизация сегодня — рост стоимости завтра Михаил Полунецкий, Canon: мы многократно перевыполнили планы Виталий Казанцев, IT-Law: отдельный закон по «облакам» делать нет смысла Сергей Коптик, Beeline: Перспективы у мобильных финансовых сервисов просто огромные Больше статей